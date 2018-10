Martinke u novom ruhu

Dr. Martens, čizme i cipele prvi put su izašle iz fabrike 1. aprila 1960, po čemu se i zove najprodavaniji model 1460 kultnih ”Martinki”. Martens je prvo bio radna obuća engleskih policajaca, poštara i ostalih javnih službenika.

No ubrzo postaju dio uniforme punkera i skinsa, a sredinom devedesetih predvode grunge stil i doživljavaju pravi boom. Od tada postaju statement komad koji nose svi, a nisu rezervirane samo za određene starosne i društvene grupe. One su dio svjetskih modnih pista i svoje mjesto su pronašle na ulicama gradova širom svijeta, a u svaki styling unose dašak onih revolucionarnih vremena.

Ove sezone, ovaj bezvremenski britanski brend još je jednom proširio svoj asortiman i napravio vegansku verziju popularnih ”Martinki”, koje se izrađuju od umjetne kože. Kao i kod svih Dr. Martensovih cipela i čizama, veganska kolekcija takođe ima patentirani AirWair đon, koji ne samo da je tu radi udobnosti, već i radi stila koji je toliko popularan već godinama.

Modeli dolaze u dvije verzije, a to su klasične s 8 rupica, odnosno najpoznatiji kultni model 1460 i one nešto niže, sa 6 rupica. Zaštitni znak i ove linije čizama definitivno je žuti konac prošiven kroz đon koji ih čini prepoznatljivima i radi kojega vječno odskaču od drugih čizama. Ipak, jedna zanimljiva promjena je prepoznatljiva etiketa koja je uvijek u crnoj boji, no u Vegan izdanju je promijenila svoje ruho u beige boju i samim time dala na posebnosti ove kolekcije.

(fashion.hr)