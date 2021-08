Masažom tjemena do zdrave kose

Možda ste među onima koji oduvijek imaju tanku kosu ili ipak na vas utiče stres pa vam kosa pojačano ispada. Bez obzira na razlog, važno je znati da ne postoji jedinstven lijek protiv ispadanja kose.

Uprkos tome što postoji mnogo tretmana, dodataka prehrani, vitamina i proizvoda za njegu kose s infuzijom biotina koji mogu pomoći u poticanju rasta kose, briga o tjemenu umjesto o kosi je zapravo najbolji način za postići vidljive rezultate. Najbolji način za to je masaža vlasišta.

Folikule koji se nalaze u korijenima vlasi su jedini "živi" dijelovi naše kose. Upravo zato je za poticanje njenog rasta najbolje stimulisati tjeme.

Mnoga su istraživanja dokazala da trošenje otprilike tri do četiri minute dnevno na masažu tjemena može potaknuti bolji protok krvi u folikulama, što dovodi do poboljšanog rasta kose. Umjereni pritisak na tjeme pojačava cirkulaciju, što rezultira boljom apsorpcijom kisika i to dovodi do ubrzanog rasta kose pa čak i do ljepše teksture kose nakon nekog vremena. Ipak, zapamtite da, iako je masaža tjemena učinkovit i pouzdan način za ubrzavanje rasta kose, to je spor proces. Zato, nemojte očekivati ​​da ćete odmah vidjeti rezultate ovom metodom.

Najbolji način na koji možete masirati vlasište je dok se šamponirate pod tušem, ali možete ga masirati i dok vam je suha kosa. Tjeme možete masirati ručno, ali postoje i posebne četke za šamponiranje i masiranje tokom tuširanja. Ove četke "hibridi" takođe su odličan alat za uklanjanje nakupljenih proizvoda, ulja i prljavštine. Sve to u suprotnom može spriječiti rast kose jer začepljuje folikule, piše Journal.hr.