Med u službi zdravlja i ljepote lica

Kada je u pitanju njega lica, cilj svake žene je da ima čistu, nahranjenu, blistavu i čvrstu kožu. Ako vam to do sada nije bio cilj, trebalo bi da postane jer make up proizvodi koje nanosimo na lice neće lijepo izgledati na koži ako nije zdrava i njegovana. Kako bismo to postigli, potrebno je redovno i pravilno čistiti i hidratizovati kožu. Taj proces se sastoji od nekoliko koraka, a jedan od njih je nanošenje maske za lice.

Maske za lice bi trebalo da budu sastavni dio beauty rutine svake žene jer mogu značajno poboljšati izgled kože. Iako je na tržištu dostupan veliki izbor različitih maski za sve tipove kože, uvijek je bolja varijanta isprobati nešto pripremljeno od prirodnih sastojaka, a jedna od namirnica koju sigurno imate u vašem domu i koju možete nanositi na lice je med.

Moćno djelovanje meda poznato je već hiljadama godina: sadrži aminokiseline, minerale i vrijedne organske kiseline kao što su mravlja, jabučna, limunska i jantarna kiselina, a ne treba izostaviti ni elemente vitamina B kompleksa.

Ova moćna namirnica je u kombinaciji s drugim sastojcima pravi saveznik na putu do ljepšeg izgleda kože lica. Zbog antibakterijskih i antiseptičkih svojstava, med je odličan u borbi protiv akni, bora i raznih blažih kožnih oboljenja.

MASKA OD MEDA I CIMETA

Cimet je u srednjem vijeku smatran luksuzom i cijenili su ga više nego zlato, a danas ga zahvaljujući njegovom prefinjenom ukusu i mirisu dodajemo toplim napicima, kolačima i pitama. Ali, cimet je puno više od običnog začina - ima antivirusno, antibakterijsko, protivgljivično, protivupalno i antioksidativno djelovanje. Kada je koža u pitanju, cimet smanjuje crvenilo i upalu, poboljšava cirkulaciju i uklanja mrtve ćelije kože, a u kombinaciji s medom je odličan tretman protiv akni.

SASTOJCI:

2 kašike meda

2 čajne kašike cimeta

PRIPREMA:

Dobro promiješani med i cimet nanesite na čisto lice i vrat, izbjegavajući područje oko očiju i usta. Ostavite da djeluje 10 minuta, a zatim lice isperite toplom vodom i posušite tapkajući peškirom.

Med iz maske će nahraniti lice, a cimet će djelovati kao blagi piling. Iako nema dovoljno dokaza o tome pomažu li cimet i med u ublažavanju akni i ožiljaka, pokazalo se da su osobe koje su koristile ovu masku za povremeno čišćenje lica primijetile manju pojavu akni na licu. U skladu s tim, masku za lice od meda i cimeta možete koristiti kao pomoć kod začepljenih pora i problema koje one uzrokuju, ali za ozbiljnije kožne poremećaje treba se obratiti dermatologu.

MASKA OD MEDA I LIMUNA

Limun može blago izblijediti kožu lica, a zbog kiseline koju sadrži dobar je i za blagu eksfolijaciju. Ako bismo ga nanosili samog na lice, limun bi mogao isušiti kožu, ali u kombinaciji s medom, koji djeluje protivupalno i smiruje kožne probleme, lice će biti pročišćeno i nahranjeno.

SASTOJCI:

2 čajne kašike meda

sok od jednog limuna

PRIPREMA:

Sjedinite med i sok od limuna. Potrebnu količinu soka možete odrediti sami - smjesa ne bi trebalo da bude ni previše gusta ni rijetka. Sastojke dobro promiješajte pa dobijenu smjesu nanesite na čisto lice i ostavite da djeluje 10 minuta. Nakon toga isperite masku toplom vodom i posušite kožu laganim tapkanjem peškirom. Masku od limuna i meda najbolje je nanositi onda kada znate da nećete izlaziti van, jer bi sunčeva svjetlost nakon korištenja limuna mogla oštetiti kožu.