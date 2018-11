Metoda uz pomoć koje će šminka biti postajana čitav dan

Como prometido, o vídeo com a técnica de maquiagem coreana #Jamsu Eu não sei como explicar a sensação para vocês, mas é como se não houvesse nada no rosto, a água fria deixa o acabamento com efeito de Photoshop. É perfeito para pele oleosa ... Surreal! Como vocês podem ver no vídeo, eu fiz toda a pele como de costume, molhei, sequei no vento frio do secador e finalizei com o blush, batom e olhos! Vocês precisam testar isso, sério! Os cílios, são extensão feito no studiosandguimaraes pela @kilmakeup . . As promised, the video with the Korean makeup technique #Jamsu I do not know how to explain the sensation to you, but it's as if there was nothing on the face, the cold water leaves the finish with Photoshop effect. It's also perfect for those with oily skin ... Surreal! As you can see in the video, I made all the skin as usual, wetted, dried in the cold wind of the dryer and finished with the blush, lipstick and eyes! You need to test this, seriously! . . . . #anastasiabeverlyhills @anastasiabeverlyhills #abhfoundation #worthyofwomen @worthyofwomen.videos #peachyqueenblog #make4glam #shimycatsmua #hypnaughtypower #vegas_nay #hudabeauty #maquiagemx #wakeupandmakeup #makegirlz #makeup #videotutorial #videosdemaquiagem #brutavaresppf #auroramakeup #universodamaquiagem_oficial #centralmakeuplover #makeupfanatic #maquiagembrasill @vegas_nay @hudabeauty @wakeupandmakeup @makegirlz @universodamaquiagem_oficial @maquiagembrasill #shimycatsmua #makeupartistbrasil #stylesvideos #hairmakeupdiary #iphoneonly #iphoneasia #fakeupfix #instagood #fakeuproom @beautiquemakeup

A post shared by Sandroane Guimarães (@sandguimaraes) on Jan 9, 2017 at 4:10pm PST