Modeling sve više postaje perspektivna profesija za sve generacije

Po najnovijim studijama tržišta, potrošači u zrelijim godinama više plaćaju za kvalitetne proizvode nego mlađi potrošači. U skladu s tim, industrija modelinga iskorištava takve trendove i analize u svoju korist te su ljudi zrelije dobi sve više zastupljeni u reklamama.

Estetsku hirurgiju sve više zamjenjuje prirodni izgled vodeći se parolom da je jedino važno osjećati se ugodno u svojoj koži.

Kako smatra Meri Bič, američki marketinški stručnjak, ličnost i neustrašivost su atraktivni bez obzira na godine, što kod nas najbolje dokazuje i srpski, sada već poznati, model Jovan D. Popović. Profesionalni model, po struci profesor informatike i tehnike, ušao je u svijet modelinga, kako kaže, slučajno u svojoj 52. godini. U razgovoru za "Nezavisne" otkrio je brojne detalje ove profesije, ali i način na koji mu je promijenila život.

Agencija "Select"

"U modeling sam ušao sasvim slučajno. Taj posao nisam tražio, već je posao pronašao mene i to u 52. godini. Ja sam u stvari profesor informatike i tehnike u obrazovanju. Kako to već ide, u školi na kraju godine rade se maturski albumi, moja fotografija je završila na Facebooku i tako skrenula pažnju fotografa. Fotograf iz Beograda je video sliku, prepoznao moj lik i ponudio saradnju. Sve je to izgledalo kao šala, ali sam pristao da probam. Iskustvo više", rekao je Popović.

Na početku su, kako kaže, uradili profesionalne fotografije, koje su objavljene na društvenim mrežama. U veoma kratkom roku je privukao pažnju svojim izgledom i tako dobio više ponuda za fotografisanje od raznih fotografa.

"Fotografi se manje-više poznaju, sarađuju, druže. Tako sam krenuo u ozbiljnu priču i od jednog fotografa sada radim s puno njih, što kod nas, što iz drugih zemalja. Osim fotografa, javljaju se agencije za reklame, kao i kasting agencije za film", pojasnio je Popović.

Istakao je da mu se život u potpunosti promijenio te da modeling sam po sebi nije toliko jednostavan kao što se čini ljudima koji gledaju gotov proizvod.

"Sve se promenilo, a iza toga su veliki rad i odricanje. Mora se paziti na ishranu, vežbe u teretani, trčanje, šetanje. Nije to ništa strašno, teško, ali ako dosad niste imali takve navike, onda jeste. Postepeno ulazite u posao koji vam daje, a od vas i traži. Važno je da sa ja nisam promenio, bar mislim, rekao bi mi neko već", kazao je Popović.

On dalje objašnjava da je najvažnije da čovjek ima podršku svoje porodice i prijatelja, što njemu svakako ne manjka. Popovića i njegov rad sada već prati i nekoliko hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

"Imao sam ponuda još kao mlad za ulogu manekena, ali nije me to jednostavno zanimalo. Nisam znao šta je to u stvari, šta i koje sve mogućnosti imaš baveći se ovim poslom. Bavio sam se malo amaterski glumom u školi, kasnije muzikom, imao sam svoj bend. To mi je pomoglo da prevaziđem strah i tremu u sadašnjem poslu modelinga", naglasio je Popović.

Agencija "Select"

Prema njegovim riječima, na našim prostorima, godinama unazad, modeling nije u potpunosti shvaćen niti prihvaćen.

"Ipak, sve se menja, pa kako je internet sve prisutniji, sve više starijih osoba prati i dobija informacije. Stariji su smatrali da modelingom treba da se bave mladi ljudi, ali se to mišljenje menja. Podjednako se traže i stariji i mlađi modeli, ali nas starijih je manje. Mnogo je poslova gde su potrebni stariji modeli. Da li je ovo uspešno zanimanje, zavisi od vas koliko se trudite da biste bili uspešni, a da je perspektivno, svakako jeste", objasnio je Popović za "Nezavisne".

I sam priznaje da nije znao šta u potpunosti znači model i koja je njegova uloga te koju širinu obuhvata.

"Nudi široku paletu. Putujete u zemlje i mesta koja možda u životu ne biste videli. Dobijate pozitivnu energiju ljudi s kojima sarađujete. Zanimanje kakvo čovek može samo da poželi. Da ne bude zablude, posao modela je posao kao i svaki drugi, ozbiljan, odgovoran, radi se i duže od radnog vremena, nekad u uslovima koji nisu baš za pohvalu. Vrućina, hladnoća po 12 sati, nije sve kao na fotografijama", kazao je Popović.

Popović je takođe i saglasan u činjenici da je modeling unosan posao ako mu se zaista posvetite i ako, baš kao i kada su drugi poslovi u pitanju, dajete svoj maksimum, samim tim dolazi uspjeh, ali i finansijska stabilnost.

"Šta je uspeh u stvari? Široko pitanje. Meni je uspeh da mi ovaj posao čini zadovoljstvo i da se osećam lepo dok ga radim. Naravno da će se postaviti pitanje - a finansije? Eto, ja sam radio kao profesor u školi, a sad radim samo kao model i živim samo od ovog posle. Meni lično uspeh je bio poziv za domaći film 'U ime naroda' reditelja Darka Bajića, zatim film 'Christmas ball' i kadar s glumcem Nikom Hendriksom kao i rad na jednom ruskom filmu. Najveći uspesi tek predstoje, sve je na meni", zaključio je Popović.

Da je modeling unosan posao, saglasni su i u Modnoj agenciji "Select", koja se bavi modelingom za starije od 30 godina.

"Naše modele angažujemo i to veoma uspešno na različitim poslovima za potrebe snimanja produkcije, TV reklama, časopisa, bilborda, kataloga, printa, digital, filmova, serija i mnogih drugih projekata", rekli su iz agencije.

Objasnili su i da je potražnja za starijim modelima iz godine u godinu sve veća, a zapravo su to obrazovani, ostvareni ljudi koji takođe žele da se zabave i ovaj posao je za njih nešto kao hobi koji im, osim zabave, donosi i materijalnu satisfakciju.

"Modeli koji su angažovani uglavnom ispunjavaju nekoliko kriterijuma u odnosu na potražnju, a to je da su to uglavnom obični ljudi, prirodni, prijatnog izgleda, s kojima, recimo, tržište, to jest kupac, može da se identifikuje kao i s proizvodom koji reklamiraju u nekoj TV reklami. Što se tiče uspeha, više mislimo da je starijim modelima bitnije da se zabave, nego da postignu neku slavu ili uspeh. Ali, naravno, ukoliko se njihov lik vidi na poznatoj reklami ili bilbordu, svakako je prirodno da se pohvale što su malo poznati", zaključili su iz modne agencije.