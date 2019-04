Modne stavke koje otkrivaju dosta o vašoj ličnosti

Ono što nosimo osim praktične i estetske strane (zimi da nas grije, a za nama da se okreću), oslikava i našu ličnost, a kada kažemo ličnost onda ne mislimo samo na osobine, nego i na navike, raspoloženje, ljubavni život.

U knjizi Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, profesorke Karen J.Pine, otkrili smo zanimljivih 23 stavki (dobijenih na osnovu istraživanja) koje će učiniti da sutra dobro razmislite šta ćete da obučete pr9ie nego što izađete iz kuće:

Žene koje se oblače provokativno drugi doživaljavaju kao daleko manje sposobnim nego one koje se oblače konzervativnije.

Muškarac koji nosi savršeno ukrojeno odijelo izgledaće drugima kao osoba na koju mogu da se oslone, nego onaj koji nosi casual odjeću.

Ljudsko oko "pretenduje" da "luta" po printu, pa to u startučini da vaše tijelo izgleda veće nego što jeste.

Ljudi su ubeđeni da su mentalno jači kada obuku majicu sa Supermenovim likom.

Žena koja na razgovor za posao dođe obučena u odijelo muškog kroja, prije će biti primijećena od strane poslodavca nego ona koja je došla u ženstvenoj, girly odjeći.

Vertikalne linije izdužuju figuru.

Žene posjeduju čak 10 puta više pari cipela nego muškarci.

Žene prvo primjećuju lice, osmijeh i oči na muškarcu, dok muškarci prvo primijete osjećaj za modu pa tek onda lice i figuru.

Ukoliko se oblačite uniformisano, ljudi će vas poistovećivati sa agresivnim nadzornicima, ljudima koji vole da komanduju.

Većina žena nosi samo petinu odjeće koju posjeduje!

Ljudi će prije posuditi novac nekome ko ima stil sličan njima.

Muškarci se ogledaju u ogledalu dvaput više nego žene tokom dana.

Ljudi se kreću brže kada je ispred njih neko u crvenoj kombinaciji, nego u plavoj.

Nakon što probaju odjeću, muškarci će prije da je kupe nego žene.

Dobar izbor odjeće može da učini da osoba sakrije depresiju, nezadovoljstvo i aneksioznost.