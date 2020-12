Modni klasik, crna dolčevita

Pitate li modne stručnjake koji bi komad odjeće svaka žena trebalo da ima u svom ormaru, svi će izdvojiti nekoliko multifunkcionalnih komada koji se mogu kombinovati na razne načine. Na toj su listi sasvim sigurno mala crna haljina, sako, kvalitetan kaput, bijela košulja i apsolutna kraljica transformacija - crna dolčevita.

Elegantan, zatvoreni i samozatajni klasik jesenje i zimske sezone s dozom suptilnog seksepila se vraća u naše ormare. Od oversized siluete i voluminoznog okovratnika do užih modela i okovratnika koji prati liniju vrata i ističu njegovu eleganciju, crna dolčevita je jedan od omiljenih komada, u kojem ćemo poželjeti provesti hladne dane.

Uz modele obojene najnovijim modnim trendovima, i u svijetu dolčevita omiljeni jesenji i zimski klasik obojen je najtamnijom neutralnom bojom - crnom. U jednom od svojih brojnih modela, u kojima se spajaju različiti krojevi i decentni detalji ili naglašene teksture, crna dolčevita je odgovor na svaku modnu nedoumicu od početka jeseni do prvih proljećnih dana. U toploj vuni ili finom kašmiru, crna dolčevita u ormare unosi svestranost koja stvara bezbroj različitih kombinacija.

Crna dolčevita u svakoj će garderobi odigrati brojne uloge. Osim kao savršena podloga za omiljene haljine, kombinezone ili topove bez rukava, dolčevita se ističe kao izbor uz koji vam ne treba mnogo da biste izgledali sređeno. S naglašenom dozom elegancije i mnogo suptilnijom dozom seksepila, crna dolčevita unutar ležernih i poslovnih kombinacija savršeno će pristajati svakom favoritu iz ormara.

Ovaj odjevni predmet možete nositi uz gotovo sve - od odijela, omiljenog trapera, midi sukanja, pa sve do plisiranih modela, a ono što je odlično kod ovih modnih jednačina svakako je činjenica da će izgledati efektno same po sebi, bez dodatnih detalja. Takođe, odabir uz crnu dolčevitu koji će uvijek biti odličan pratilac poslovnih izdanja je onaj koji uključuje pencil suknju i salonke ili čizme do koljena.

Dolčevita u crnoj boji zasigurno je najsvestraniji odabir koji unosi element elegancije i topline u svaku kombinaciju s dolčevitom u glavnoj ulozi. Za ležerne kombinacije prvi odabir biće oversized modeli, koji su i ove zime utjelovljenje savršenog udobnog komada.