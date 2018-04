Najbolji potezi ako se depilirate kod kuće

Depilacija je uvijek delikatan posao. Ako odaberete uklanjanje dlačica toplim voskom i to u kućnoj varijanti morate da obratite pažnju na nekoliko segmenata da biste izbjegli greške koje mogu da vam ošetet kožu.

Vosak nanosite u smijeru rasta dlačica. Ovo je najbolji način, jer ako stavite vosak u smijeru suprotnom od rasta dlačica doćiće do lomljenja dlačica, pa će one opet izrasti ranije nego što očekujete.

Obrve

Najsigurnije je da voskom uklonite dio iznad nosa, između obrva, a ostatak uklonite pincetom. Pazite na temperaturu voska jer je koža oko obrva izuzetno tanka i osjetljiva.

Nausnice

Područje oko usana je jako osetljivo pa tu posebno morate da pazite da koristite odgovarajuću vrstu voska. Kako piše portal "Pop sugar" ne preporučuje se korišćenje istog voska kao na nogama.

Ako ne koristite vosak koji odgovara vašem licu, može doći do slabijeg uklanjanja dlačica, do oštećenja gornjih slojeva kože ili iritacije kože. Dlačice na nausnicama depilirajte dio po dio, od krajeva ka centru usana. Iako vam se čini da je to malo područje koje možete skinuti u jednom potezu, tako povećavate mogućnost za povredu kože.

Brada

Urasle dlačice najčešće stvaraju dlačice koje su slomljene, a ne iščupane s korijenom. Bradu takođe depilirajte dio po dio.