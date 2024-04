Najbolji savjeti dermatologa da zategnete kožu vrata

Za mnoge žene, mjere protiv starenja su dio njihove svakodnevne njege, ali su obično ograničene na lice – područje vrata mnoge od nas izostavljaju.

Ovo je greška jer, vrat je posebno podložan borama. Dermatolozi objašnjavaju razloge za to i kako da zategnete kožu vrata.

Zašto je koža vrata sklona borama?

Koža na vratu je izuzetno tanka i osjetljiva, objašnjava minhenski dermatolog dr Timm Golueke.

„Nedostaju mu lojne žlijezde koje bi mogle da opskrbe njegovu površinu mastima i vlagom“ objašnjava on. Uz to, vrat je svakodnevno podvrgnut velikom stresu i rotira se tokom većine svakodnevnih pokreta. Tu je i upotreba pametnih telefona koja izaziva takozvani „tehnički vrat“. To znači da stalno gledanje dole u mobilni telefon izaziva oštećenje kože vrata, elastičnost se vremenom smanjuje, podbradak dobija nabore, a vrat bore. Osim toga, često zaboravljamo da i vrat zaštitimo od sunca kada već mažemo lice.

Sve ovo zajedno doprinosi da nam vrat stari prije vremena, a na njemu su ovi znaci starenja najizraženiji.

Šta možete učiniti da spriječite bore na vratu?

Dr Goluke toplo preporučuje da se brinete i o vratu svaki put kada nanesete na lice neku kremu. Birajte proizvode sa hidratantnim sastojcima kao što su hijaluronska kiselina ili antioksidansi. Ako zanemarite vrat prilikom nanošenja kreme za sunčanje, prije ili kasnije to će rezultirati promjenama pigmenta, takozvanim staračkim pjegama. Da biste se suprotstavili „tehnološkom vratu“, trebalo bi da držite mobilni telefon u visini očiju tako da gledate pravo.

Kako da zategnete kožu vrata?

Injekcije sa nepovezanom hijaluronskom kiselinom.

Pacijentima sa blagim borama na vratu preporučuju se injekcije sa hijaluronskom kiselinom. Međutim, važno je da koristi takozvana nepovezana hijaluronska kiselina kako bi rezultat bio optimalan. Potrebna su dva tretmana, u razmaku od oko tri nedjelje, a efekat će trajati oko šest mjeseci.

Terapija autolognom krvlju za bore na vratu (PRP)

U ordinaciji se uzima oko 20 mililitara sopstvene krvi, centrifugira i zatim se miješa sa hijaluronskom kiselinom u obliku plazme u epruveti. Rastvor se zatim u konzistentnim količinama isporučuje na zahvaćena područja preko takozvanog „mezoguna“ da bi se stimulisala proizvodnja kolagena u ćelijama kože. Ovaj tretman se mora ponavljati u određenim intervalima.

Zatezanje kože na vratu ultrazvučnim talasima

Ovaj metod lečenja podrazumijeva zatezanje vrata pomoću mikrofokusiranog ultrazvuka.. Ovo obezbjeđuje diskretno zatezanje područja brade i vrata. Efekti tretmana traju oko dvije godine.

Botoks za bore na vratu

Botoks može ublažiti uzdužne bore na vratu, ali to ne važi za sve i rezultat jako zavisi od čvrstine vaših vratnih mišića. Rezultat traje oko pola godine.

IPL za bore na vratu

Tu je i IPL laserska metoda. Svetlost u različitim talasnim dužinama se laserom nanosi na kožu pomoću specijalnog IPL uređaja. Ovo uklanja fleke i stimuliše proizvodnju kolegena. Neophodne su dvije do tri sesije, a rezultat je trajan, prenosi Borba pisanje Dana.

