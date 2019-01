Najčešći mitovi o njezi kože

Do sada ste vjerovatno čuli više od stotinu pravila o njezi kože: kada se mazati i kako, s čime se šta smije kombinovati, a s čime ne.

No, da li su sva pravila vrijedna pridržavanja? Nekoliko mitova o njezi kože jednostavno ne drže vodu.

Kupovina preparata za kožu s obzirom na godine

Većina krema za lice je specijalizovana za određenu starosnu dob pa u drogerijama možete izabrati one za 30+, 40+ ili 50+ godina. No, postoje li kreme koje djeluju s obzirom na godine? Naime, tip kreme treba birati prema tipu kože (masna, suva, mješovita...) jer suva koža osobe koja ima 30 godina ili one koja ima 40 isti su tip kože bez obzira na godine, zato je to jedini kriterijum prema kojem treba kupovati kreme za lice. Paula Begun, vlasnica kozmetičkog brenda "Paula's Choice", tvrdi da to ima li neko 20, 30 ili 40 godina, ne znači ništa jer u svakom periodu života može imati začepljene pore, masnu kožu, akne i slične probleme.

Koži su potrebne različite kreme za dan i noć

Često vidimo tvrdnje da koža treba različite sastojke tokom dana i noći, ali još uvijek ne postoji studija koja je to zaista i potvrdila. Jedini su izuzetak kreme za sunčanje jer su one, namijenjene dnevnom periodu. Jedan od neutemeljenih razloga da su potrebni različiti sastojci noću je taj da koža bolje reaguje na aktivne sastojke noću nego danju. Ipak, stručnjaci za kožu tvrde da to ne vrijedi za AHA (alfa hidrokarbonske kiseline) i BHA (beta hidrokarbonske kiseline) koje rade na isti način tokom dana kao i noći, koji svoj posao rade bez obzira na to što sat kaže.

Preparati protiv starenja samo su za starije generacije

Već u dvadesetim godinama treba krenuti u borbu protiv starenja kože. Na početku je dovoljno koristiti samo kreme za zaštitu kože od sunca, a u kasnim dvadesetima možete krenuti i sa specijalizovanim proizvodima. Treba imati na umu činjenicu da borba protiv znakova starenja ne kreće s prvim vidljivim borama, nego puno ranije. Već duže vrijeme postoji određeni mit koji govori o tome da će se, ako krenete ranije s preparatima protiv starenja, koža na njih naviknuti te će im nakon nekog vremena biti smanjena efikasnost. Na neke sastojke poput retinola koža se ne navikne. Ovaj se proizvod može i treba koristiti tokom neograničenog vremena.

Strija i ožiljaka se nemoguće riješiti

Strije i ožiljci promjene su na tijelu koje nas često iritiraju te na sve moguće načine pokušavamo naći recept kako da ih se riješimo. Mazanje kremama u trudnoći je siguran način kako djelimično ili u potpunosti smanjiti njihovu prisutnost nakon trudnoće. Naime, nije dovoljno samo nekoliko puta mjesečno utrljati određeni proizvod na problematično mjesto, već ga treba dosljedno primjenjivati kako bi se na kraju vidjele željene promjene.