Nakit koji će pomjeriti granice

Ništa ne može promijeniti vašu odjevnu kombinaciju kao upečatljiv komad nakita.

Istina je da će modni dodaci, kao što su torba, kaiš ili sunčane naočare, uveliko promijeniti vašu odjevnu kombinaciju, ali postoji nešto posebno u nakitu i uvijek nas iznenadi koliko jedne naušnice ili narukvica mogu promijeniti odjevnu kombinaciju, a čini nam se i da svi sa godinama postajemo sentimentalno vezani za nakit.

U trendu su neki novi brendovi nakita koje trendseterke obožavaju, a u kojima se mogu naći minimalistički, klasični zlatni i srebrni nakit, trendi biserne naušnice, neobični i raskošni statement komadi i nakit izrađen od neočekivanih materijala.

Minđuše različitih boja

Trend nošenja samo jedne minđuše je polako sišao s trona, dok su na to mjesto polako došli parovi minđuša u različitim bojama. Ovaj stil je zbunjujući i prelijep u isto vrijeme. Ove godine je, izgleda, došlo do velike promjene, promjena u bilo kojem smislu, boji i veličini... Novi trendovi inspirisani su školjkama pa su i naušnice baš kao da ih je oblikovala morska struja.

Biseri

Metalik boja bisera daje ogrlici urbanu notu i to je razlog zbog kojeg se mogu nositi u bilo kakvoj prilici. Ipak, biseri su mnogo više od običnih bisera pa ih možete naći u kombinaciji sa drugim metalima, zlatom ili srebrom, i izgledaju neodoljivo i neobično.

Narukvice sa cvjetnim dezenom

Velike, primjetne narukvice su definitivno in ove sezone. Slažu se sa cvjetnim dezenom vaše odjeće, a možete birati brendove koji prave one najneobičnije inspirisane životinjama i veselim bojama.

Ogrlica

Zbog toga što je autfit vrlo primjetan i zanimljiv, dizajneri su odlučili da nakit treba da bude vrlo minimalističan s romantičnim notama. Ogrlica sa ugraviranim detaljem je "must have" ove sezone. Ipak, jedan od novijih brendova Timeless Pearly u svojoj ponudi ima ogrlice koje su inspirisane različitim motivima, od obuće i potkovica do životinjskih motiva, i sve to nanizano je na jednom lancu.