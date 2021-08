Nakit od školjki, romantični modni detalj

Ove ljetne sezone ne možemo pobjeći od retro stilova koji se sve više vraćaju u modu.

Poslije kombinezona, dubokih pantalona, marama i velikog broja drugih retro modnih komada, jasno je da se vraćaju nekadašnji trendovi - jedan od njih je i nakit od školjki.

Ljeto po pravilu donosi prirodne materijale, kada su u pitanju, kako odjevni komadi, tako i modni dodaci. A posebno raduje to što ćemo se ovog ljeta u potpunosti uklopiti sa morskim ambijentom. Bez obzira na to da li putujte na more, nakit od školjki donijeće vam morsku atmosferu gdje god se budete nalazili.

A školjke kao motiv koji nas najčešće podsjeća na bezbrižna ljeta odavno su dio naše ljetne kutijice za nakit i to u obliku ogrlica, naušnica, narukvica i prstenja.

Ove godine upravo su se ovi morski suveniri kao veliki modni trend vratili i pratiće nas, kako na plaži, koktel večerima, ležernim šetnjama kroz grad, tako i u sofisticiranim modnim izdanjima.

Osim što su romantične, decentne i neodoljive, upravo školjke odlično nadopunjuju ljetna modna izdanja bilo da biramo ljetni top i suknju, haljinu ili kupaći kostim za plažu.

Ove godine školjke su dobile brojne varijante i napustile standardne oblike i boje na koje smo navikli, a sada ih, osim na vratu i rukama, rado nosimo i na gležnju, kao i u okviru zanimljivih ljetnih niski ogrlica.

Naušnice, ogrlice i narukvice s privjescima u obliku školjki u ponudi imaju najpoznatiji dizajnerski i high street brendovi, a obično dolaze u kombinaciji zlata i sedefa ili cijelih pravih školjki. Sjajno podižu dnevne kombinacije, a mogu se nositi čak i uz bijelu majicu i farmerke.

NAPRAVITE SAMI

Odlična je stvar da ovakav nakit možete i sami izraditi. Sve što vam treba su školjke, po mogućnosti one prazne koje je more izbacilo na kopno.

Za tvrđe bi vam mogle zatrebati i tanka bušilica te kožne trake ili lančić na koji ćete nanizati perlice ili bilo kakve druge privjeske koji vam se nose.