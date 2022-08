Namirnice koje bi trebalo da jedete za sjajnu i bujnu kosu

​Ukoliko u svoj organizam unosite hranu bogatu hranjivim sastojcima, naučno je dokazano da ćete pomoći svom zdravlju, ali i kosi.

Da biste podstakli rast nove kose i oporavili je, pored preparata, od velikog značanja je i pravilna i zdrava ishrana.

Ona podrazumijeva unos namirnica koje sadrže vitamine, minerale i proteine koji sprečavaju opadanje i pomažu kosi da vrati svoj sjaj i volumen.

Za vas smo izdvojili top osam namirnica koje bi trebalo da jedete ukoliko želite da obnovite svoje vlasi.

Losos

Omega-3 masne kiseline vam mogu pomoći kod opadanja kose. Najbolje je da dobijate omega-3 iz prirodnih izvora, kao što su losos, sardina i skuša. Osim što vam pomažu kada je opadanje kose u pitanju, omega-3 masne kiseline vam omogućavaju brži rast, i vraćanje sjaja i volumena.

Grčki jogurt za rast

Grčki jogurt je bogat vitaminom B5 koji poznajemo pod nazivom pantotenska kiselina. Zahvaljujući njemu krv brže struji do kože glave te kosa bolje raste.

Spanać za suvu i lomljivu kosu

Gvožđe je esencijalni mineral neophodan ćelijama kose. Zapravo, ukoliko patite od njegovog nedostatka to može prouzrokovati opadanje kose. Kada je nivo gvožđa u organizmu nizak, kiseonik i hranljive materije ne uspijevaju da stignu do krajnjih odredišta, pa tako i folikuli dlake ostaju uskraćeni za neophodne nutritijente što dalje sprečava rast kose i dovodi do tanjenja vlasi i najzad dolazi do pojačanog opadanja jer se sve veći broj vlasi povlači u fazu mirovanja pa počinjete da gubite dnevno mnogo više od uobičajenih 85-100 vlasi.

Avokado

Avokado podstiče rast dlake i sprečava njen gubitak koji se u današnje vrijeme javlja kod velikog broja ljudi, kako kod žena, tako i se javlja i opadanje kose kod muškaraca.

Manjak vitamina može uzrokovati opadanje kose ili njeno proređivanje na pojedinim područjima.

Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina B i E, koji se nalaze u avokadu, kosa uspijeva da se obnovi i povrati svoj sjaj.

Vitamin B koji ulazi u njegov sastav, jedan je od ključnih sastojaka za rast dlake, dok vitamin E pomaže u oporavku oštećenja na vlasištu.

Batat

Slatki krompir je pun antioksidansa koji je dobar za vas, a koji se zove beta-karoten.

On stimuliše žlijezde na koži glave da prave masnu tečnost, odnoso. sebum. Osim slatkog kromprira, narandžasto voće i povrće najbolji su izbor beta-karotena, kao i šargarepa, bundeva, dinja i mango.

Jaja

Jaja su hrana za kosu jer su bogata proteinima, mineralima i vitaminima B kompleksa koji su esencijalni hranlivi sastojci za zdravu kosu.

Biotini i ostali vitamini iz B grupe jačaju korijen kose i na taj način obuzdavaju opadanje. Osim toga oni stimulišu rast nove kose koja je onda jača i ima božanstven volumen. Masnoće koje jaja sadrže popravljaju teksturu kose.

Žumance jajeta sadrži lutein koji hidrira kosu čineći je elastičnijom što znači da će biti manje sklona oštećenjima i cvjetanju vrhova a i lakše će se oblikovati u frizuru kakvu želimo.

Proteini iz ove hrane za kosu čine da kosa izgleda preporođeno sa divnim sjajem.

Zahvaljujući proteinima iz jaja regenerišu se oštećenja keratina u strukturi vlasi te kosa izgleda zdravo, vlasi su glatke i bolje reflektuju svjetlost.

Orašasti plodovi

Pistaći vam mogu pomoći kod prekomjernog opadanja kose, indijski oraščići imaju biotin, a orasi sadrže ulja koja povećavaju količinu elastina u kosi.

Cimet

Cimet poboljšava cirkulaciju, koja dovodi kiseonik i hranjive sastojke u folikul kose.

Pospite ovaj začin na tost i kafu, ili na vrh zobene kaše ili jednostavno zasladite vaš omiljen kolač i dodajte mu malo ukusa cimeta.

(Ona.rs)