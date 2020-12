Napravio prsten s više od 12.000 dijamanata i ušao u Ginisovu knjigu

Hariš Bansal, osnivač indijske draguljarske kompanije Renani Jewels, upisao se u Ginisovu knjigu rekorda za najviše dijamanata ugrađenih u jedan prsten.

Inspiraciju za postavljanje ovakvog rekorda dobio je prije dvije godine dok je usavršavao draguljarski zanat u gradu Surat na zapadu Indije.

Prije manje od mjesec dana, 30. novembra 2020. godine, Harišova kompanija završila je prsten u kojem je 12.638 dijamanata.

Nazvan Kadifa, a takođe poznat i kao "Prsten prosperiteta", ima kružni oblik cvjetnog dizajna ukrašen hiljadama dijamanata.

