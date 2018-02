Napravite sami prirodne maske za lice

Maske su najbolji izbor u borbi protiv zime, a najbolje su one koje same napravimo kod kuće. Hladni zimski uslovi mogu oštetiti našu kožu, a to se posebno odnosi na nježnu kožu lica koja je neprestano izložena vjetru i hladnoći. Upravo zato, licu je potrebno pružiti odgovarajuću njegu i zaštitu.

Avokado za suvu kožu

Za suvu kožu zima je definitivno najgore vrijeme u godini, zato je kožu potrebno dodatno hidratizirati i nahraniti. Maska od avokada je puna minerala, vitamina i antioksidanata pa će rezultat biti mekana i sjajna koža. Unutrašnji dio avokada treba pomiješati sa malo maslinovog ulja, usitniti i ostaviti na licu da djeluje 15 minuta. Prednost ove maske je što će koža biti osjetno ljepša i zdravija.

Banana za mješovitu kožu

Žene koje imaju ovu vrstu kože mogu je nahraniti sa maskom od banane. Ovu masku dobićete tako što izmiksate jednu bananu s tri kašike kisele pavlake. Tako pripremljenu masku nanesite na lice i ostavite da djeluje pola sata. Isperite mlakom vodom. Rezultat ove maske je nježna koža i zaštita od hladnih zimskih vjetrova i hladnoće.

Jaje za masnu kožu

Za ovu vrstu kože idealna je maska od bjelanaca. Dobićete je tako što od jednog bjelanca napravite pjenu i nanesete je na lice. Neophodno je da djeluje pola sata, a zatim je isperite mlakom vodom. Maska će ukloniti sjaj i suziti pore, a koža će izgledati svježije i zdravije.

Zobena kaša i med za oštećenu kožu

Ako vam je koža oštećena hladnim vjetrom, najbolji lijek je maska od zobene kaše. Pomiješajte med, neprokuvanu zobenu kašu i bjelance, sve u jednakim odnosima. Nanesite na lice i ostavite 20 minuta da djeluje. Isperite mlakom vodom i osušite nježnim tapkanjem. Rezultat je mekana i zdrava koža.

Maska od zobene kaše za kožu oštećenu hladnim vjetrom

Đumbir i krastavac za crvenilo

Ako imate problema sa crvenilom koje nastaje pod uticajem zime i vjetra, osim seruma, mogu vam pomoći maslinovo i bademovo ulje, koja hrane kožu i djeluju protivupalno.

Upale kože ublažavaju i ekstrakti zelenog čaja, krastavca, đumbira i vitamina C, pa će i te kreme biti od pomoći. Preporučuje se izbjegavanje krema s mirisom, na bazi alkohola, mentola, eukaliptusa ili ulja klinčića, jer iritiraju kožu, naročito suvu.

Dobar izbor su i kreme s kurkumom, jer imaju protivupalna i antioksidantska svojstva koja podstiču obnovu kože. Kurkuma se može koristiti kao maska za lice, a dovoljno ju je nanijeti jednom nedjeljno.

Maska od mladog sira za dame u godinama

Lice starijih dama zahtijeva i veću pažnju, a maska od mladog sira pun je pogodak. Mladi švapski sir umutite u blenderu, dodajte kašičicu meda i kašiku slatke pavlake.

Masku stavite na lice, vrat, dekolte i na ruke, a preko stavite gazu i foliju. Držite je oko pola sata, isperite je mlakom vodom i nanesite odgovarajuću kremu. Ova maska podmlađuje i hidrira suvu i stariju kožu.

Maska za osvježenje

Bez obzira na tip kože, jednom sedmično će vam i te kako prijati klasična maska za osvježenje. Dobićete je tako što sok od limuna, narandže ili jabuke pomiješate sa pšeničnim brašnom, malo meda i kašikom pavlake.

Ovu gustu smjesu nanesite na lice, vrat, dekolte i držite oko 20 minuta. Lice isperite prvo mlakom, a zatim hladnom vodom.