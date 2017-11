Naučite šta znače oznake na kremama za lice

Koža lica je najbolji pokazatelj njege kod nježnijeg pola. Ali, takođe, jednako je važno šta je to što dame nanose i na koji način tretiraju svoju kožu. Nekada bez pudera nisu mogle da započnu dan i njime prikriju sve “nepravilnosti”, dok se danas okreću drugačijim tehnikama.

Tačnije, u pitanju su kreme, koje predstavljaju zamjenu za sve vrste pudera. Sjećate li se pojave AA krema, koje su pokrenule kozmetičku revoluciju? One su definitivno pale u zaborav kada su se na sceni pojavile BB, kao prava zamjena za puder. Tačnije, u pitanju je toniarana krema koja ima sposobnost da uravnoteži boju lica, a ujedno i hidrira kožu.

A, onda, revolucija nastavlja svoju “bitku” i svjetski poznate kozmetičke kuće počinju da izbacuju na tržište sasvim nove kreme – po abecednom redu (CC, DD, EE), koje, prema njihovim riječima, rješavaju mnogo veće probleme kada je njega kože u pitanju.

Evo šta zapravo ove oznake na kremema znače:

BB kreme

Beauty Balms kreme postale su “poznate” zbog toga što su jače od toniranih krema, a za lice i kožu su lakše od pudera na koje ste navikli. Obezbijediće vam njegu i prekriti nesavršenosti, ali pri kupovini posebnu pažnju obratite na izbor nijanse – birajte onu koja je samo malo svjetlija od vašeg prirodnog tena!

CC kreme

Color Correcting kreme žene koriste da sakriju crvenilo, podočnjake ili bilo koje druge promjene na koži. Kao i svaka od ovih krema, i CC kreme pružaju UV zaštitu, što im je svakako dodatna prednost. Od spomenutih BB krema se ne razlikuju po nekim posebnim karakteristika, pa je zato potrebno isprobati oba proizvoda i donijeti zaključak koja vam više prija.

DD kreme

Dynamic do all kreme sadrže čarobnu formulu, koja bi trebalo da riješi sve vaše probleme sa kožom i na njoj. Naime, one su kombinacija svih dobrobiti BB i CC krema. One smanjuju pore, umanjuju bore i ujednačuju ten. Namijenjene su za njegu cijelog tijela, a što je najvažnije ne ostavljaju boju na odjeći.

EE kreme

Extra Exfoliating kreme odlične su za piling kože i kako navode proizvođači – uklanjaju mrtve ćelije kože i čine je mekanom i nježnom. Nanosi se svako jutro (sama ili u kombinaciji s puderom) kako bi se prekrili nedostaci na koži poput ožiljaka od akni, mrlja od sunca i crvenila na koži.