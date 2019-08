Navike koje trebate usvojiti prije tridesete

Što smo starije, promjene na koži postaju sve primjetnije, zato na vrijeme treba da njegujemo kožu, kako bi što duže ostala svježa i mlada.

Pravo vrijeme da u svoju rutinu uvedete neke navike, koje će na neko vrijeme odložiti primjetne znakove starenja, je svakako druga polovina dvadesetih godina. Dakle, ako ste upravo u tim godinama, pravo je vrijeme da svoju beauty rutinu obogatite sljedećim navikama:

Detaljno se umivajte

Umivanje je neizostavan korak u rutini svake od nas. Međutim, bitno je da umivanju posvetimo pažnju i lice očistimo detaljno. Proizvod koji koristite za umivanje, na licu bi trebalo da odstoji barem minut, kako bi efikasno uklonio ostatke nečistoća, koji se skupljaju u porama. Zatim je važno da gel ili umivalicu detaljno isperete, kako vam ne bi dodatno isušio kožu lica.

Piling je nezaobilazan korak vaše beauty rutine

Dok smo mlađe, naša koža se obnavlja i regeneriše na mjesečnom nivou. Sa ulaskom u treću deceniju, ovaj proces se postepeno usporava. Mrtve ćelije kože, na vašem licu uzrokuju pojavu akni i čine da vaš ten izgleda umornije. Ove probleme riješićete ako jednom nedjeljno odradite temeljan piling lica. Nakon ovog tretmana, mrtve ćelije biće uklonjene, a lice će vam izgledati svježe i odmorno.

Hranite i hidrirajte kožu lica

Hidratacija kože je najbitnija stavka svake beauty rutine. Ukoliko kožu adekvatno njegujete, bore će se sporije pojavljivati. Pored dobre, hidratantne kreme, proces starenja kože odložićete ako u organizam unosite dovoljnu količinu vode.

Obratite pažnju na područja oko očiju i usana

Ukoliko ste do sada za njegu lica koristili samo jednu kremu, sada je pravo vrijeme da u svoju rutinu uključite još nekoliko proizvoda. Prve bore, pojavljuju se na području oko očiju, gdje je koža lica najtanja i najosjetljivija. Potrebno je da područje oko očiju njegujete posebnom kremom, koja je za to namijenjena, a koju ćete nanositi svakodnevno i to ujutru i uveče. Vaše usne, takođe su podložnije izraženim znakovima starenja, zato sa sobom uvijek nosite balzam, koji će hidrirati usne.

Njegujte područje vrata i dekoltea

Iako je riječ o najzanemarenijem području našeg tijela, godine se prvo vide upravo na vratu, pa je neophodno da ga svakodnevno hidiriramo i hranimo, kako bi koža zadržala svoj sjaj i elastičnost. Kremu nanosite na područje vrata i dekoltea, svako veče pred spavanje i umasirajte je kružnim pokretima, kako biste poboljšali cirkulaciju i vratili elastičnost ovoj osjetljivoj regiji.