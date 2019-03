"Nezavisne" u posjeti H&M-u: Brend čini jedan tim, koji vjeruje u ljude

​The Capital of Scandinavia, kako sami za svoj grad kažu stanovnici Stokholma, najveći je i glavni grad nordijske zemlje Švedske, a upravo tu je nastao svjetski poznat brend H&M, koji ovog proljeća stiže i u BiH.

Osnovan 1947. godine, ovaj brend posjeduje markete u 71 zemlji, a 72. će biti upravo naša, tačnije otvoriće jedan u Banjaluci 21. marta u sklopu šoping-centra "Delta planet". Priliku da osjetimo čari ove prelijepe zemlje omogućila nam je upravo kompanija H&M, koja nas je povela na čarobno putovanje u grad podignut na 14 ostrva. O ljepoti Stokholma pisano je već dosta puta, ali bitno je napomenuti da je to jedan od najcivilizovanijih i najuređenijih gradova Evrope. Poznata rečenice iz kultnog filma "Lepa sela lepo gore", koja se odnosi na život u Švedskoj: "'Ladno, 'ladno, al' je standard" i više nego dovoljno opisuje ovaj grad na sjeveru Evrope. Ono što smo zapazili je to da građani Stokholma vode jedan veoma opušten život.

Nigdje ne žure, sve im je potaman, nema cupkanja u redovima, svako gleda sebe i - da, muškarci su im veoma zgodni, sređeni i uglađeni.

Prvi radni dan u Stokholmu započeli smo posjetom H&M Head Officeu. Dočekao nas je veoma ljubazan domaćin Hakan Anderson, koji već 34 godine radi u kompaniji, a trenutno je u odjelu Communications and Press Department. Nakon kraćeg obilaska, smjestili smo se u salu za konferencije, gdje smo slušali predavanje o samom nastanku brenda H&M, ali i o tome koji su im ciljevi za budućnost.

KRATKA ISTORIJA BRENDA

Osnivač kompanije H&M bio je Šveđanin Erling Person (1917-2002). On je 1947. godine osnovao svoju prvu prodavnicu odjeće u švedskom gradu Vesteros. Kako su nam rekli, izabrao je prvo mali grad, jer se bojao neuspjeha. U početku je prodavao samo žensku odjeću, a prodavnica se zvala "Hennes", što na švedskom znači "njeno" (ono što pripada njoj). Godine 1968. Person je preselio prodavnicu u prostorije trgovine zvane "Mauritz Widforss", pa je ime kompanije promijenjeno u "Hennes & Mauritz", tj. skraćeno H&M. Personov vlasnički udio u kompaniji H&M naslijedio je njegov sin Stefan Person. H&M danas ima preko 4.433 trgovine i 47 online marketa. Veoma poučno izlaganje imali smo i o njihovim planovima za budućnost, odnosno težnji da se cijeli proces proizvodnje i reciklaže zaokruži u jedan krug. Tako bi sami proizvodili materijale, koje bi obrađivali i prodavali, a korisnici, odnosno kupci, bi te iste materijale vraćali u reciklažu, od koje bi oni izvačili maksimum za nove stvari. U većini H&M radnji u svijetu već su postavljeni kontejeri za reciklažu. Princip rada im je da vi kao kupac donesete kesu stvari, bilo kojih, i za narednu kupovinu u H&M radnjama dobijete vaučer s popustom za kupovinu. Kontejner za reciklažu bi trebalo da bude postavljen i u BiH. Kako nam je rekao Danilo Drobnjak, šef komunikacija i marketinga H&M-a za Austriju, Adriatic regiju, zapadni Balkan i Gruziju, ukoliko od samog otvaranja radnje u Banjaluci, tačnije 21.3.2019. godine, ovaj kontejner ne bude u funkciji, svakako je cilj da u naredna dva do tri mjeseca bude postavljen.

Naša novinarka sa dizajnerkom H&M-a

Dizajneri i kreativna oblast H&M-a (bijela soba, biblioteka, studio...)

Na čelu dizajnerskog tima nalazi se Ann Sofie Johannson, koja za kompaniju radi od 1987. Ona nas je upoznala s ranim dizajnerskim počecima razvoja brenda, opisala proces stvaranja odjeće i na zanimljiv način prezentovala šta je to što je stvorilo brend H&M. Svaka zemlja u kojoj H&M ima radnju ima i svog dizajnera, a pored toga brend za svaku kampanju angažuje i poznate dizajnere. Među njima su bili i "Versace", "Moshino", "Karl Lagerfeld", "Jimmy Choo", "Lanvin" i mnogi drugi. Prilikom našeg obilaska kreativnog studija H&M-a stigla je i vijest da je Karl Lagerfeld umro, što su svi u kompaniji doživjeli kao šok. Objavili su stotine storija na Instagramu u znak sjećanja i žalosti za poznatim modnim magom.

U kreativnom studiju rade njihovi najbolji ljudi. Posjeduju čak i sobu za razmišljanje s malom bibliotekom, u koju je smješteno mnoštvo knjiga o dizajnerima, njihovim tezama i samim proizvodima. U trenutku našeg obilaska kreativni tim u "Fabrici" radio je na izboru boja i dezena koji će se naći u kolekciji za 2021. godinu. Prema onome što smo vidjeli, aktuelne će biti nijanse crvene, a džins ostaje primaran.

ZAPOSLENI

Drugi dan naše posjete H&M-u započeli smo 30-minutnom turom kroz jednu od najvećih radnji ovog brenda u Stokholmu. Uvod u obilazak radnje napravio nam je Stefan Zander, šef globalnog odjeljenja. Objasnio nam je proces koji je potreban da se postane dio tima H&M. Njihove krilatice "We Are One Team" (mi smo jedan tim) i "We Believe In People" (mi vjerujemo u ljude) prisutne su u svim sferama poslovanja - od pozicije direktora, preko šefova, dizajnera pa sve do samih radnika u njihovim marketima. Svaki radnik koji postane dio njihovog tima mora da prođe određenu obuku za različite pozicije i poslove koje će obavljati. Tako su i radnici koji će od marta raditi u H&M radnji u Banjaluci išli na obuku u Srbiju i Hrvatsku.

H&M STUDIO

H&M studio smješten je na periferiji grada i prostire se na više od 1.000 kvadratnih metara. Erika Berglund, rukovodilac H&M studija u odjelu marketinga, vodila nas je u obilazak ovog čarobnog prostora. Vidjeli smo kako se za fotografisanje priprema odjeća koja se nalazi u njihovim onlajn šopovima. Upoznali smo i tim ljudi koji svu tu odjeću provuče kroz ruke i napiše opis svakog komada. Pojedini ljudi u ovom timu su bili zaduženi samo da unose materijal i boju, a ostali da opišu predmete. Na jednom od setova u trenutku naše posjete nalazila su se i djeca. Erika kaže da je s njima veoma lijepo raditi, ali nekada baš teško. Objasnili su nam da dječje modele angažuju preko agencija, da su svi uredno plaćeni i da s njima na setu moraju biti prisutni roditelji ili neko od starijih rođaka. Čak su napravili i prostor za odmor djece dok su na setu, koji nekada zna trajati i više sati u jednom danu. Obilazak smo završili ručkom u restoranu Muzeja moderne umjetnosti, iz kojeg se pruža nestvaran pogled na stari dio Stokholma.

Naše iskustvo, zahaljujući ljudima iz H&M-a, koje smo doživili u Stokholmu će ostati nezaboravno, ali 21. marta ćemo moći da doživimo dio tog iskustva, kada zakoračimo u prvu radnju H&M-a u BiH, koja se otvara u Banjaluci.