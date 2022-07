Nježna i sofisticirana: Bež boja, must have nijansa ljetne modne sezone

U nekoliko redizajniranih klasika te potpuno novim modelima, krojevima i siluetama, ljetne kolekcije donijele su raskoš noviteta, a kao i svake godine, u centru modne sezone najtoplijeg godišnjeg doba i njegovih najpoželjnijih trendova istakla se raskošna paleta boja.

Od millennial pink do mente i limun žute boje, neki od najistaknutijih trendova kada govorimo o bojama i koji su se pojavili u modi posljednjih godina imaju zajedničke crte - svijetle su, smjele i zasigurno ne ostaju neprimijećene.

U ovoj ljetnoj sezoni ekipi se pridružuje nova must have nijansa - bež boja.

Klasična, nježna i sofisticirana, bež boja jedan je od najdecentnijih, ali i najsvestranijih modnih trendova sezone koji će obilježiti ležerne i elegantne, dnevne i večernje ljetne kombinacije. Iako je mnogi modni znalci svrstavaju u grupu neupečatljivih boja, njene raskošne i brojne nijanse danas su jedan od najboljih izbora za modne kombinacije - decentna, svestrana i jednostavna za kombinovanje s različitim bojama, uzorcima i teksturama koje donosi ljeto, bež boja i ove sezone iznova osvaja.

Od nježnih prljavobijelih tonova do raskošnijih toplih nijansi, bež boja se ističe u ljetnim kombinacijama, u koje unosi dozu klasike i elegancije. Od elegantnih odijela do prozračnih i ležernih lanenih modela, bež boja daje pečat predivnim ljetnim modelima. Uz one najprozračnije komade kojima donosi elegantan izgled, bež boja je jedan od omiljenih izbora za modne dodatke. S klasičnom torbom ili elegantnim sandalama u bež boji nikad ne možete pogriješiti.

Iako naizgled jednostavna i neupečatljiva, bež boja svoje najraskošnije lice pokazuje u kombinaciji s različitim teksturama koje donose omiljeni ljetni materijali poput lana, čipke i končanih tkanina.

Naziv

Bež boja je dobila naziv u Francuskoj sredinom 19. vijeka, a odnosila se na kremaste nijanse smeđe boje. Vrhunac popularnosti u modi je doživjela 2010. godine, kada su otkrivene sve varijacije bež boje. Tada je započeo i trend bež cipela, koje su postale pandan crnim cipelama, koje idu uz sve boje i za sve prilike.

Bež boja kombinacija je svijetlosive, svijetlosmeđe i svijetložute, ali se uobičajeno smatra kako je to svijetlosmeđa nijansa. Ipak, ona nije svijetlosmeđa, nego zasebna boja koja nastaje mješavinom drugih, osnovnih boja.

Bez obzira na moderan nastanak, ovo je vrlo konzervativna boja, koja zbog sive u sebi ide uz sve hladne nijanse, a smeđa joj daje toplinu. Tako da je u isto vrijeme i umirujuća i osvježavajuća.