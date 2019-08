Nosite crno, ali uz efektne detalje

​Kada je odjeća u pitanju, sa crnom bojom ne možete pogriješiti. To je definitivno najzahvalnija boja koju možete da nosite - pristaje baš svima, vizuelno sužava i lako se kombinuje sa svim drugim bojama.

Ipak, nekako nam se čini da je opšte prihvaćeno mišljenje kako je crna boja rezervisana isključivo za hladne i tmurne dane. Odlučili smo da razbijemo taj mit i dokažemo suprotno. U nastavku pronađite ideje kako svoj crni stajling možete da prilagodite proljeću i ljetu, a tajna je u modnim dodacima:

Bijele patike

Osim što su trendi same po sebi, bijele patike napraviće odličan kontrast u kombinaciji sa crnim stajlingom. Mogu se nositi uz jednostavne kombinacije poput crnih farmerica i klasične majice, ali i uz odijelo, suknje ili haljine. Sa njima se ne može pogriješiti! Što se tiče modela patika, izbor je na vama. Odaberite onaj koji vam najviše odgovara. U slučaju da baš nikako ne volite patike, isti efekat postići ćete sa bilo kojim drugim bijelim parom obuće.

Šarena marama

Postoji li išta što nas asocira više na sunčane dane od lepršave, šarene marame?! Ovaj dodatak daje poseban šarm baš svakom outfitu, a najbolje dolazi do izražaja u monohromatskim kombinacijama. Marame su još jedan u nizu "povratničkih" trendova iz devedesetih. Mogu se nositi na nekoliko različitih načina - oko vrata, u kosi, na torbi ili oko struka umjesto remena. Uz to se mogu nositi na bezbroj različitih kombinacija. U radnjama su dostupne u različitim bojama i sa različitim printovima, a ovoga proljeća vrijedi samo jedno pravilo - što šarenije, to bolje!

Upečatljiva torba

Vjerujemo da ćete se složiti da upečatljiva torba može začiniti svaku kombinaciju pa tako i - "all black". U trenutku će unijeti živost u crni stajling i učiniti ga efektnim. Budući da se crna odlično slaže sa svim bojama i printovima, na raspolaganju imate zaista veliki izbor različitih torbi. Torba može biti upečatljiva zahvaljujući neobičnom obliku, jarkim bojama, šarenim printovima, različitim teksturama... Važno je samo da bude što otkačenija!