Nosite marame ovog proljeća

Trendovi se uvijek mijenjaju pa se tako često desi da se u modu vrati neki od komada za koje smo mislili da ih više nikada nećemo nositi.

Slično je ovog proljeća bilo s puf rukavima, a kako se čini prema modnim editorijalima i ponudi high street brendova, isto se ponavlja i s maramama.

Ovo je jedan od trendova pomoću kojeg možete podići svaku odjevnu kombinaciju, bilo da se radi o najobičnijoj majici i farmerkama ili elegantnoj kombinaciji u kojoj će marama biti onaj posebni dodatak.

I dok neke pomisao na nošenje marame možda asocira na bake ili mame koje su ih nekada nosile, drugima će na pamet pasti modne revije najvećih brendova kojima je marama statusni simbol. Ali ono što sve najviše zanima je kako ih možete nositi ove sezone.

Kao gumicu za kosu

Uvijek pomoću nje možete vezati rep, a najlakše će vam biti ako najprije vežete rep običnom gumicom, a potom omotate maramu, zavežete je i njene vrhove pričvrstite ukosnicama za kosu.

Na glavi

Jedan od klasika koji pamtimo još iz filmova Odri Hepbern iz šezdesetih je svakako marama na glavi. Možete pomoću nje prekriti glavu u potpunosti i tako u proljeće i ljeto zaštititi tjeme od štetnog UV zračenja ili je možete vezati oko glave, poput trake.

Na ruci

Sjajna zamjena za narukvicu. Za ovaj trend bolje je koristiti manje marame, jer će vam u suprotnom izgledati prevelike na ruci.

Na torbici

Marama na torbici je trend koji su svojevremeno promovisali brendovi poput "Chanela" i "Hermesa", a uhvatio je maha i zaživio. Bilo da ste je omotali preko cijele ručke ili ste je vezali uz rub torbice dok marama leprša, ovo je jedan lagan trik pomoću kojeg ćete osvježiti i upotpuniti izgled omiljenog aksesoara.

Oko vrata

Maramu klasično možete nositi oko vrata i to tako da je vežete na nekoliko načina ili je jednostavno samo stavite oko vrata i pustite da leprša. I dok su se nekada marame nosile najčešće na sakoe i poslovne kombinacije, danas to nije slučaj. One se nose u kombinacijama sa sakoima, majicama s printom, haljinama, pa i kožnim jaknama.

Osim svega navedenog, marame vam mogu poslužiti da podignu svaku vašu jednostavnu kombinaciju.