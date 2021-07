Nove mirisne note za novu ljetnu sezonu

Postoji nešto u ljetnoj sezoni što priziva cvjetne, citrusne i voćne mirisne note. Upravo zato su takvi parfemi s vremenom postali kultni, a najbolji ljetni parfemi jedan su od načina da pobijedite vrućinu, jer ga možete nositi čak i kad temperature porastu.

Iako nije obavezno mijenjati svoj miris sa sezonom, postoje parfemi koji će vam definitivno dati razloga da to učinite. Mijenjamo udobne slojeve garderobe za prozračne i lagane odjevne komade te je stoga logično da želimo koristiti osvježavajuće ljetne mirise umjesto dubokih, drvenastih nota koje su nas grijale tokom zime.

A odluka o promjeni parfema oduvijek je bila lični izbor, te postoji nekoliko elemenata koji dolaze u obzir prilikom odabira mirisa. Faktor nostalgije pri odabiru određenih nota uveliko utiče na to za koji se parfem odlučiti. Ali, tu su i drugi faktori, poput godišnjeg doba, ali i trenutnog raspoloženja. Ako parfem u nama budi lijepe emocije i podsjeća nas na neka divna vremena, tada ćemo nesumnjivo u njemu htjeti uživati svaki dan.

Treba znati da je parfemu obično potrebno sat ili dva nakon nanošenja na kožu da pokaže svoje prave note u kombinaciji s kožom. Stoga je potrebno mudro birati miris i nije dobro biti nestrpljiv prilikom odabira kako se kasnije ne bismo razočarali.

Noviteti za 2021. godinu

Ljeto je savršeno vrijeme za isprobavanje mirisnih noviteta koji će obilježiti sezonu pred nama, odnosno ljeto 2021. godine. Od mošusnih, svježih i cvjetnih, ovo ljeto donosi od svega pomalo, a svi novi parfemi svojim notama odvešće nas na putovanje oko svijeta - i sve to samo uz jedno nanošenje: Osmanthus "L'Occitane", Mixed Emotions "Byredo", Tubéreuse Nue "Tom Ford", Ginza "Shiseido", Musc Noir "Narciso Rodriguez", Born in Roma Yellow Dream Donna "Valentino", Flower By Kenzo Poppy Bouquet Couture "Kenzo" i Tea Leaves "L'Erbolario".