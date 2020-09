Noviteti u svijetu parfema - najljepše mirisne note za jesenje dane

Mirisne note koje će vam pomoći da plijenite tokom jeseni istovremeno će vas podsjetiti i na to zašto je jesen jedno od najljepših godišnjih doba - pažljivo odabran parfem, onaj koji će uvažiti crte vašeg karaktera, upotpuniće vaš izgled i modni stil, te dozvoliti da se povežete s prirodom.

Nakon prozračnih i slatkih nota koje su ispunile ljeto, prvi dani jeseni vratiće vas mističnim drvenastim i puderastim mirisima koji će savršeno nadopuniti raskošnu jesenju paletu boja koja će obojiti svijet oko vas, ali i omiljene odjevne komade unutar vaših ormara.

Ako nemate savršeni miris za jesen kojem se svake godine kad počne žutjeti lišće vraćate, ili čak ako imate, ali ste željni promjene, u nastavku pogledajte parfeme za hladniji dio godine koje su odabrali modni urednici širom svijeta.

"Lancome" - "Idole L'Intense"

Kada se pomiješaju mirisne note gorke narandže, sandalovine i turske ruže dobije se jesenja idila u vidu parfema "Idole L'Intense", koju možete nositi u svim prilikama ove sezone. Kreirana za žene koje nikad ne odustaju od svojih ciljeva, a koje su pravi romantičari i sanjari, ova rapsodija mirisnih nota će vam uljepšati jesenje dane.

"Dior" - "J'Adore Infinissime"

Ukoliko volite "J'Adore" parfem, onda "J'Adore Infinissime" jednostavno ne smijete zaobići ove sezone. Dosta sličan, a opet tako različit od originala, ovaj parfem može se opisati i kao senzualna cvjetna eksplozija u kojoj se jednostavno želite naći, a najbolje od svega je da će ovaj parfem učiniti da svi požele da budu u vašem društvu i blizini. Idealan je i za dnevne i za večernje prilike.

"Armani" - "My Way"

"Armani" otkriva "My Way", miris koji odražava novu viziju ženstvenosti koja je istinska i slobodna. Put do otkrića pravog sebe satkan je od značajne povezanosti koju imamo s drugima. Ovaj parfem savremeni je cvjetni miris u čijem srcu vlada fuzija bijelog cvijeća. Kompozitori mirisa odabrali su najfinije sastojke kako bi ispričali "My Way" priču, odvodeći čula na nezaboravnu mirisnu avanturu.

"Narciso Rodriguez" - "Ambree"

Ako ste među pripadnicama ljepšeg pola koje bi što duže željele zadržati duh i osjećaj godišnjeg doba koje je prethodilo jeseni, za to će se pobrinuti ovaj prekrasni parfem. "Ambree" će vas svakodnevno podsjećati na ljeto i osunčanu kožu, plažu i osjećaj nesputanosti, a idealan je za sve. Namijenjen ženama koje su pune samopouzdanja, ovaj će vas parfem osvojiti na prvu i uljepšati svaki dan. I noć.

"Carolina Herrera" - "Good Girl Supreme"

Predstavljena je nova, intenzivno zavodljiva kreacija "Good Girl Supreme". Novi miris dolazi u legendarnoj i atraktivnoj bočici oblika cipele sa visokom štiklom, a nova mirisna kreacija ne odstupa od gurmanskih aroma, zavodljiva je, ženstvena i cvetno-orijentalna - kontrasti voća, cvijeća i gurmanskih aroma karakterišu novu kreaciju.

"Yves Saint Laurent" - "Libre"

Novi "Yves Saint Laurent" parfem "Libre" je miris slobode, namijenjen onima koji žive po svojim pravilima. Ovaj floralni miris kombinuje esenciju lavande iz Francuske sa senzualnim marokanskim cvijetom narandže i kreira jedinstvenu cvjetnu fuziju koju komplementira smjela nota akorda mošusa. "Libre" znači slobodna i slavi slobodu - miris je namijenjen onima koji žele i koji se usuđuju da budu to što jesu.

"Chanel" - "Coco Mademoiselle L’eau Privée"

Prava senzacija ove jeseni dolazi iz "Chanela" u vidu parfema "Coco Mademoiselle L'eau Privée" - lagan je ovo cvjetni parfem čije prekrasne mirisne note jasmina, ruža i bijelog mošusa nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Kreiran s ciljem da utopli prohladne jesenje večeri, ovaj parfem je ženstven i senzualan te će vas sigurno izdvojiti iz mase ove jesenje sezone.

"Elie Saab" - "Le Parfum Essentiel"

Parfem kuće "Elie Saab" "Le Parfum Essentiel" odražava esenciju ženstvenosti, koju će naglasiti i na vama kad god se odlučite da svoju kožu ogrnete ovim parfemom punim emocija. Sjajne note sočnih svježih mandarina, te cvjetne note slatke, izražajne gardenije, unose u mirisnu kompoziciju intenzivno ženstven element. Baršunasta mekoća kedrovine daje mu parfemu snagu i postojanost.