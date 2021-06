Od kancelarije do plaže u odjeći koja odiše elegancijom. Ljeto miriše na sanjarenja. Ljeto je poput nijemog ljubavnog filma. Ljeto je puno čežnje i pogleda, ono je lepršavost i bezbrižnost. No, ljeto je i elegancija, a upravo ovom riječju Sarajka Amila Lačević Ćoralić, koja je vječno zaljubljena u ljeto i more, opisuje svoju najnoviju kolekciju brenda "Femme by Shmeezla".

Kako ističe, želja joj je bila napraviti stvari koje će biti funkcionalne i iskoristive, nosive od posla do večernjeg izlaska, udobne i od prirodnih materijala, a cjenovno pristupačne, te smatra da je u tome i uspjela.

"Ono što me uvijek inspiriše je - žena! Žena kakva jesam i kakva želim biti, kakva se nadam i trudim postati. Žene koje imam oko sebe, žene koje su mi uzor i kojima se divim. Žene zbog kojih sam to što jesam. Jake, sposobne, hrabre, snažne, uporne, uspješne, mudre i u isto vrijeme nježne, požrtvovane, brižne, osjećajne, tanane žene", rekla je Lačević Ćoralićeva.

Njenu najnoviju kolekciju čini klasična košulja/haljina koja se može nositi na bezbroj načina i stiže u nekoliko boja. Tu je i kaftan haljina, divno bogata, pjenasto lepršava, opuštena, a u isto vrijeme moćna.

Dio najnovije kolekcije je i Ole suknja, koja je bila dio stare kolekcije te za koju je stiglo pregršt upita, stoga su zbog ovog jedinstvenog komada prekršili pravilo da ne ponavljaju modele. Jer, kako ističu, želja je da se noseći modele "Femme by Shmeezla" svi osjećaju jedinstveno i drugačije.

A jedinstveno i drugačije moguće je osjećati se i uz prvu Femme torbu, koja je potpuno ručni rad te su se odlučili na limitiran broj primjeraka, upravo zbog posebnosti izrade i bezvremenskog kvaliteta i izgleda.

"Kolekcija je zamišljena kao definitivni must have za ovo, ali i svako slijedeće ljeto! Klasika i jednostavnost, jer čak je i Leonardo da Vinči rekao: 'Jednostavnost je najveća sofisticiranost.' Jednostavnost nije banalna, ona je elegantna, predstavlja lakoću življenja, uživanje u onome bitnom, a da pritom nosimo odjeću koja nam fizički komplimentira, nikada nas ne sputava, od prirodnih je materijala, ugodna je tijelu i vizuelno privlačna. Modeli su nosivi bukvalno od plaže do kancelarije, od slobodnog vremena do radnog mjesta. U zavisnosti od aksesoara, može biti opušteno sportski ili ultimativna elegancija, svi komadi su nosivi od jutra do mraka", ispričala je Lačević Ćoralićeva za "Nezavisne".

Iako novinarka po struci, trenutno radi na poziciji portparola u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a prošle godine u trenutku kada je svijet stao zbog virusa korona, ona je krenula.

Kako kaže, sve je bila jedna slučajnost, a slučajnost je danas njenim trudom i zalaganjem izrasla u brend koji zauzima svoje mjesto na bh. modnoj sceni.

"Često sam bila u situaciji da mi se svidi neki odjevni predmet koji se u Sarajevu ne može kupiti ili je za naš standard neprihvatljivo skup i poželjela sam da takve komade radimo ovdje, jednako lijepe, ali prilagođene našim mogućnostima. Tako je prošle godine nastala jedna mala kolekcija od nekoliko odjevnih komada za ljeto. S ponosom stojimo iza svakog komada. Iza finalnog rezultata je zaista mnogo rada, vremena, truda, tim stručnjaka, ozbiljna proizvodnja i kroz svaki segment prolazimo zajedno, detaljno, precizno, vraćajući se i po nekoliko puta dok ne dobijemo ono što želimo. Od ideje, preko konstrukcije, probnih uzoraka, testiranja materijala i njegovog ponašanja pri nošenju, pranju, peglanju, želimo raditi komade koji će trajati i kojima će se žene uvijek iznova vraćati", jasna je bila Lačević Ćoralićeva.

Danas ponosno stoji iza četvrte kolekcije i odjevnih komada u kojima svaka žena može biti mama, poslovna žena, sestra, supruga, drugarica i partnerica te se istovremeno može osjećati lijepo i ugodno.

Iako je mišljenja da žena nikada ne može imati previše cipela, što je na žalost i negodovanje mnogih muškaraca brutalna istina, Amila Lačević Ćoralić ističe i da ljeto ne može da prođe bez haljine.

"Ljeto jeste jednako haljine. To je najjednostavnije, praktično, a najefektnije i u svakom momentu dotjerano. Kao i svakog ljeta, tako i ovog, neizostavni su prirodni, ali i lagani, lepršavi materijali u svijetlim bojama, bijeloj i bež prije svega. Naglašen struk i neobični krojevi dominiraju", ispričala je Lačević Ćoralićeva.

Žena, buduća majka, supruga, poslovna žena, influenser

Pored svega što radi, čini se, sa lakoćom i nevjerovatnim osmijehom, Amila Lačević Ćoralić je dama koju mnogi poznaju na Instagramu pod imenom @shmeezla.

Na toj društvenoj mreži je prati preko 15.000 ljudi, a ona svakodnevno sa njima dijeli isječke iz svog privatnog života te, kako ističe, ovu društvenu mrežu vidi kao svojevrstan online dnevnik gdje okuplja svoje prijatelje i poznanike i gdje u slobodno vrijeme komuniciraju, razmjenjuju poruke, iskustva, recepte, šale se i opuštaju.

"Pod imenom @shmeezla spajam svoju ljubav ka pisanju i fotografiji. Počelo je to kao neki online dnevnik, međutim kroz godine, okupio se tu veliki broj prvenstveno žena u dobi od 25 do 45 godina koje uvijek ističu da posebno uživaju u načinu na koji predstavljam svakodnevicu, bez glume i lažnog sjaja, iskreno, kroz šalu, ali otvoreno govoreći o situacijama sa kojima se svaka od nas može poistovijetiti. Imamo zaista predivnu komunikaciju, družimo se i podržavamo, bodrimo jedna drugu kroz razne životne situacije i prepreke. Pretpostavljam da je to zbog mog načina komunikacije, ali ja zaista još nisam imala niti jedno loše iskustvo ili ružnu poruku", iskrena je bila Lačević Ćoralićeva.

Te kako dodaje, svi smo odgovorni za svaku izgovorenu riječ na društvenim mrežama, ali način na koji ona vidi svoj profil, svojevrsna je oaza gdje nema negativnosti, loših vijesti, prepucavanja, iznošenja stavova koji se inače smatraju po bontonu nepristojnima za širi društveni krug poput onih koji se tiču politike, religije...

Utkana u svoju pozitivu, ova superžena odnedavno još više blista s obzirom na to da je trenutno u drugom stanju i tokom jeseni očekuje jednog malog dječaka, sa kojim se planira prepustiti u čarobni svijet majčinstva i sve ostalo staviti na čekanje.

"Iskreno, sa dolaskom jeseni mislim da će sve biti stavljeno na hold i malo po strani. Moraćemo prvo da se uhodamo, naviknemo svi zajedno na nove uloge i životnu fazu koju smo jedva čekali, a onda vidjećemo u kom smjeru će se stvari dalje odvijati. Ne planiram puno, ubijeđena sam da će se sve posložiti baš kako treba", rekla je Lačević Ćoralićeva za kraj.