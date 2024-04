Održana revija Junajted kolors of Beneton u italijanskoj rezidenciji

Revija italijanske kompanije Junajted kolors of Beneton "Spring Summer Collection 2024 Fashion Show" održana je večeras u Rezidenciji italijanskog ambasadora.

Kao domaćin manifestacije, ambasador Italije Luka Gori je pred pripadnicima diplomatskog kora i brojnim ljubiteljima mode rekao da večeras postoji više povoda za slavlje.

"Slavimo vijek postojanja Rezidencije, ali na ovaj način obilježavamo i prijateljstvo između Italije i Srbije", rekao je Gori otvarajući reviju.

Nakon revije, Gori je rekao novinarima da je revija italijanske mode lansirana u Beogradu "kako bi razvili vezu između italijanske i srpske modne industrije".

"Zato organizujemo revije i radionice gdje učestvuju dizajneri i iz Italije i iz Srbije, kako bismo učvrstili bilateralne odnose ove dvije zemlje", zaključio je Gori.

Na reviji su posetioci mogli da vide novu kolekciju proljećne sezone Benetona, a pistom su prošetali modeli noseći raznobojne kombinacije, koje je publika ocijenila aplauzom.

Revija, održana u saradnji sa agencijom "Fabrika", dio je druge manifestacije "IFIB- Italian Fashion in Belgrade" posvećene promociji italijanske mode u Srbiji, koju je osmislila ambasada Italije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu.

U prostorijama Rezidencije, nakon revije održana je i izložba posvećena najpoznatijim kampanjama koje je za ovaj brend kreirao Olivijero Toskani "Benetton and the revolution of advertising".

