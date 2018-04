Okvir ne ističe oči, to morate vi

Većina djevojaka kada primijeti da ne vidi dobro i da će im trebati pomoć u vidu naočara zabrinu se kako će im stajati, koji okvir da odaberu i kako da se našminkaju da sve to zajedno izgleda dobro. Make up stručnjaci imaju rješenje i za njih i donose nekoliko savjeta.

Bez obzira na to da li je okvir veliki, diskretan, tamniji ili svjetliji, fokus mora biti na očima. Mišljenje da sam okvir ističe oči je pogrešno. Oči je neophodno istaći šminkom.

Ako su okviri jaki, upadljivi, tamni, veliki, oči treba da budu naglašene neutralnijim bojama, bež sjenilo, maskara.

Ukoliko je okvir "bez okvira" samo stakla, nježnijih i diskretnijih boja, u tom slučaju naglasite svoje oči eyelinerom, poigrajte se bojama.

Obrve, njih nikako ne zapostavljajte. Bile one tanke, debele, kraće, duže od ivice nosa do ivice oka, one su tu da daju licu oblik, da štite od prašine i znoja u očima, stoga vodite brigu o tim ponekad izluđujućim dlačicama.

Ako niste sigurni kako ih oblikovati, raspitajte se u salonima koji imaju tu uslugu. I bez naočara žena mora uvijek imati lijepo oblikovane obrve. Bitno je naglasiti njihovu prirodnu boju i da nisu prenaglašene.

Kod nošenja dioptrijskih naočara postoji mogućnost vidljivijih podočnjaka. Razlog za to je što sam okvir refletuje svjetlost na dio kože ispod oka i na taj način podočnjaci postaju vidljiviji i djeluju tamnijim.

Tu korektor ima važnu ulogu. Koristite do tri puta svjetliju nijansu korektora nego što je vaša boja tena.

Kada skinete naočare, a na nosu ostane trag, znači da vam puder ne odgovara teksturom ili ste ga previše nanijeli.

Izaberite puder sa manje kremastom teksturom koji će tvoja koža bolje upiti. Mineralni puderi su odlična podloga jer su u prahu i ujedno izjednačavaju ten, te sprečavaju klizanje naočara sa nosa.

Ukoliko nemate naviku ili posebnu volju da šminkate oči, posvetite se usnama. Crveni ruž za usne biće i više nego dovoljan. Korektorom, puderom, novim naočarama i crvenim ružom potpuno ćete maknuti fokus sa očiju.