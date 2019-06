Otkrijte kako odabrati savršen model sunčanih naočara

Odabir omiljenog ljetnog modnog dodatka, sunčanih naočara, ponekad može zadati prave glavobolje. U moru postojećih modela svake godine se pojave novi modeli i novi trendovi pa se nije teško izgubiti u tolikoj ponudi.

Sunčane naočare, osim što služe za zaštitu od sunca, služe i kao zaštita od bilo kakvih štetnih spoljnjih uticaja, poput vjetra, polena ili prašine. Takođe služe i da bi svaka odjevna kombinacija izgledala još bolje.

Nažalost, one se ne biraju prema konfekcijskom broju poput odjeće pa nećete moći samo ušetati u omiljenu trgovinu, dohvatiti prvi model sunčanih naočara "vaše veličine", platiti i odšetati. Odabir savršenog modela mogao bi potrajati, a ovo su savjeti koji bi vam mogli pomoći da ubrzate cijeli proces.

Obratite pažnju na oblik lica

Ako imate ovalni oblik lica, odgovaraju vam svi modeli naočara različitih oblika i stilova, ali ćete morati obratiti pažnju na veličinu. Što manju glavu imate to bi i naočare trebale biti manje i obrnuto. Okviri bi trebali biti jednako široki ili malo širi od vašeg lica i to je pravilo kojeg se uvijek trebate držati, bez obzira na oblik lica.

Ako imate okruglo lice, birajte naočare pravougaonog oblika, a ako imate četvrtasto lice, birajte one ovalnih linija koje će ublažiti crte vašeg lica. Izduženom licu pristaju naočare sa zanimljivim uzorcima ili pak one s četvrtastim velikim okvirima, dok osobe sa srcolikim licem trebaju izbjegavati prevelike modele, a odlično će im pristajati one s mačkastim okvirima.

Klasika je uvijek siguran odabir

Nemojte se uvijek voditi samo za onime što je u trendu. Ponekad je klasika puno bolji izbor, a i u klasične modele se isplati investirati pa ćete biti sigurni da nećete morati već iduće sezone kupovati nove naočale. Takođe, vintage stil je uvijek popularan pa obratite pažnju i na retro oblike.

Naočare bi trebale prirodno "sjedati"

Kada stavite naočale, one bi vam na nos trebale savršeno sjedati, bez osjećaja da će vam svakog trena skliznuti s nosa.

Upotpunite svoj stil

Sunčane naočare su modni dodatak i kao takve bi trebale biti tačka na "i" vašem stilu. Zato zaboravite na trenutne trendove i pronađite model kojim ćete upotpuniti odjevne kombinacije.

