Ovaj vitamin čuda čini za rast kose

​Helen Rivi, poznati triholog, podijelila je savjete koje smatra neophodnim za bolji rast kose, a posebno je istakla vitamin C.

Triholog je doktor koji se specijalizovao za dijagnostiku i liječenje stanja kose i tjemena.

"Vitamin C je važan za sve u tijelu, ali jedna stvar koja je značajna za kosu jeste da vitamin C pomaže tijelu da apsorbuje željezo", objasnila je doktorica.

Značaj željeza

Željezo je jedan od najvažnijih hranjivih sastojaka na koji se treba fokusirati kada je u pitanju rast kose.

"Mnogi ljudi imaju nedostatak željeza, tako da je važno obratiti pažnju na ovaj mineral kada je riječ o rastu kose", rekla je ona.

Proizvodnja kolagena

Takođe, vitamin C pomaže u proizvodnji kolagena u našoj koži.

Naš organizam proizvodi prokolagen kombinujući dvije aminokiseline i to glicin i prolin. Za ovaj proces potreban je vitamin C.

Vitamin C podstiče zdravlje kose, smanjuje gubitak kose i poboljšava rast kose, prenosi "Superžena".

Nedostatak vitamina C takođe može dovesti do suve kose i ispucalih vrhova.

Dakle, vitamin C pruža sveobuhvatnu podršku i koži i kosi, ali morate biti sigurni da ga unosite dovoljno, jer naše tijelo ne proizvodi samo vitamin C.

Ishrana

Kako bismo bili sigurni da putem ishrane unosimo dovoljno vitamina C, treba jesti određene namirnice.

To su citrusi (narandže, kivi, limun, grejpfrut), paprika, jagode, paradajz, kupusasto povrće (brokoli, prokelj, kupus, karfiol), crne ribizle, krompir…

Suplementi

Vitamin C je važan za zdravlje i rast kose, a ako analize krvi ukažu na manjak vitamina C, u konsultaciji sa doktorom možete uzimati i odgovarajuće suplemente vitamina C.

