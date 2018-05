Parfemi s mirisom koktela

Dolazak toplijeg vremena nalaže i promjenu u kozmetičkim torbicama, posebno kad je riječ o parfemima.

Parfemske note u proljećnom i ljetom periodu su uglavnom dobro poznate i provjerene, pa će se većina tako odlučiti za varijante poput citrusa, voća i cvijeća. Ipak, prostora za varijacije na temu uvijek ima, a na tržištu je i pet novih parfema koji su inspirisani osvježavajućim alkoholnim i bezalkoholnim pićima, što ih čini idealnim za nadolazeće mjesece.

Kuća "Guerlain" je predstavila parfem Aqua Allegoria Passiflora, koji miriše na napitak na bazi vode i grejpa. Ovo je svježi cvjetno-voćni miris s fokusom na tropsku notu marakuje. Kompozicija sadrži citrusne note limuna, grejpa, soka od mandarine i bergmonta, kao i tonove cvijeta narandže.

Brend "Killian" je predstavio Love The Way You Taste, koji donosi mirise omiljenog mohito koktela. Ovo je citrusni aromatični miris za žene. Gornje note su limun i nana, srednje note magnolija i zeleno lišće, a bazna nota je vetiver.

Hibiscus Palm brenda "Aerin" evocira odmor u tropskim krajevima, uz note kokosa, vanilije i ylang-ylanga. Gornje note su lotos, hibiskus i ylang-ylang, list palme i đumbir. Srednje note su frangipani i bijelo cvijeće. Bazne note su kokosovo mlijeko, vanilija i mošus.

Solo Loewe Origami brenda "Loewe" je muški drveni aromatični miris, donosi note limuna, bosiljka, bergamota i ruzmarina, a krajnji rezultat pomalo podsjeća na kockice leda. Gornje note su italijanski limun, bergamont, bosiljak, ruzmarin, kardamon i anis. Srednje note su lavanda, geranium i ekstrakt lavande. Bazne note su mošus, amber i pačuli.

Tropical Cherimoya kuće "Jo Malone London" podsjeća na ukusni smuti. Ovo je cvjetno-voćni miris za muškarce i žene. Gornje note su kruška i hrastvo cvijeće.