Parfemi s mirisom vanilije idealni za jesenje dane

Parfemi s vanilijom su slatkasti, ali dovoljno ozbiljni i teški, te su idealni za jesen. Slasna vanilija podsjeća nas na omiljene deserte, a samim tim nekako i na dom kojim se širi neodoljiva aroma poslastičarskih krema.

Molekula vanilije u parfeme je prvi puta dodana 1921. godine, a pionir u ovom poslu bila je parfemska kuća "Guerlain". Njihov parfem Jicky bio je prvi parfem s vanilijom. Vanilija je topla nota, istovremeno slatka i začinjena, a posebna je jer u nama pobuđuje stara sjećanja.

Najfiniji parfemi s vanilijom

Prirodni vanilin jako je skupo ekstrahirati, stoga su hemičari razvili onaj sintetički, koji miriše gotovo identično. Tokom tog istraživanja pronađena je i molekula etil vanilin, koja je dva do četiri puta jača od vanilina, i upravo tu molekulu "Guerlain" je koristio u parfemu Jicky.

Vanilija ima posebno mjesto u svijetu parfema jer ide odlično s mnogim drugim mirisima. Parfemske kuće je kombinuju s drugim začinima kako bi dobili topao i senzualan parfem. Zbog toga je često osjetimo u mnogim orijentalnim parfemima. U kombinaciji s karamelom, kolačićima i sladićem daje mekan i sladak miris.

Takođe, vanilija se odlično slaže s drvenastim notama, što rezultuju dubokim i baršunastim parfemima. Odlično ide i s cvjetnim i citrusnim notama u parfemima koje možete nositi cijele godine. Parfemi s vanilijom su, stoga, apsolutni hit, a neki od nafinijih su Autumn Vibes, Jo Malone, Byredo, Maison Margiela, već pomenuti Jicky, Love, Si Passione, Dirty Vanilla, Tobacco Vanille, Vanilla 28, Vanille Antique...

Istorijat

Davne 1519. godine istraživač Fernando Kortez pristao je na meksičku obalu u Verakruzu. Njega i njegovu posadu tamošnje stanovništvo dočekalo je pićem napravljenom od čokolade i vanilije - tchocolatlom. Korteza je toliko očaralo da je odmah mahune vanilije odnio na dvor kralja Čarlsa V. Ipak, Asteci su bili oprezni i nisu mu otkrili tajne uzgoja ove slasne biljke pa je tako Meksiko gotovo dva vijeka bio glavni proizvođač vanilije. Tek u 17. vijeku vanilija je stigla na Madagaskar, a donijeli su je francuski kolonizatori.

Inače, vanilija se smatra začinom, a zapravo je plod jedne vrste orhideje iz Amazonije. Ona raste u tropskim šumama i jedina je orhideja koja ima plod. Kako bi orhideja rodila ona mora biti oprašena, u Amazoniji to rade pčele, a oko Indijskog okeana za to su zaslužni ljudi. Naime, ručno oprašivanje otkrio je 12-godišnji rob Edmond Albius, a njegov pronalazak danas je postao ustaljena tehnika. Nakon oprašivanja potrebno je 10 do 18 mjeseci da se pojavi plod, potom se bere, suši 15 dana na suncu te se prekriva dekama na isti period kako bi poprimio prepoznatljivu smeđu boju.