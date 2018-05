Pastelni tonovi za svaki dan

Sjajevi boje lavande i sjenke u tonu marelice ili nježne roze nijanse su one koje su moderne kada je šminka u pitanju ove sezone.

Djeluje da ove sezone pasteli izlaze iz stidljive sfere i odijevaju fini sjaj blistavih čestica. Sitni čarobni prah ulazi u teksturu nježnih nijansi sladoleda: pistaccio, vanilija, nježna jagoda... Sve to nanosite na oči, usne, obraze i nokte.

Od hit linija tu su sjajevi izuzetno nježne boje lavande, sačinjene od gotovo sedefastih čestica, sjenke za oči u tonovima marelice ili nježne roze, pojačane srebrnastim tonom.

Izbor

Šminkeri napominju da se i pasteli biraju prema podtonu kože. Ako je vaš podton žut, probajte hladne nijanse plave i ljubičaste, a ako je crveni, predlažu roze ili žute pastelne nijanse. Ukoliko vam se čini da vam oko okruženo pastelima djeluje nedefinisano, vizažisti predlažu liniju tuša tik iznad oka, tek toliko da istaknete oblik. Inače, lice može djelovati "isprano".

Pastele možete kombinovati i u odnosu na boju očiju. Na primjer, ljubičaste boje idu uz plave oči ili roze uz zelene oči. To je takođe jedan od zanimljivih kontrasta. Smeđe će oči odlično naglasiti oni svijetli, topli, koralni tonovi.

Naravno, to zavisi i od prilike... Tradicionalno noćni look ne veže se često uz pomenute nježne nijanse, ali čim su poprimile blistavi karakter glamura, i one su se progurale u prve redove, posebno ako su na kapcima - barem četiri nijanse. Fernando Kadavid, takođe jedan od slavnih svjetskih vizažista, za pojačanje nijanse i stabilnost teksture predlaže bazu za kapke ili sloj tekućeg pudera. Čisti minimalizam postići ćete nanošenjem sličnog ružičastog tona na kapke, obraze i usne.