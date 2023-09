Pet jednostavnih savjeta za bolju higijenu

Svako od nas treba da se potrudi da malo više obrati pažnju na ličnu higijenu.

Iako su osnovni higijenski postupci jasni, o nekim stvarima koje svaka žena treba da zna i da poštuje prilikom održavanja lične ali i higijene uopšte nije naodmet govoriti.

Postoje neke stvari koje bi trebalo svakodnevno da se obavljaju, ali i neke koje bi valjalo s vremena na vrijeme.

Krenimo redom.

1. Nikako omekšivač za jastučnice

Jastučnice su poznate po skupljanju prljavštine i znoja, ali kada ih operete omekšivačem, one ostavljaju ostatke koji bi vam mogli začepiti pore, što pogoršava stanje akni ukoliko ih imate i povećava njihovo izbijanje, piše "Of life and Lisa".

Jako je važno da na svaka dva-tri dana mijenjate jastučnice.

2. Konac za zube uvijek uz vas

Hrana koja je zarobljena u zubima na kraju će istrunuti i izazvati loš zadah. Zbog toga uvijek imajte pri ruci konac za zube ili čak i tanke četkice kojim ćete očas posla očistiti hranu između zuba.

3. Spavanje bez donjeg veša

Koliko god ludo zvučalo, isti izvor navodi da ne morate da nosite donji veš noću osim ako niste u menstrualnom ciklusu ili ste sa još nekoliko ljudi u sobi.

Ukoliko često odlazite do toaleta, nemanje donjeg veša omogućiće vam smanjenje šansi za razvoj gljivica ili infekcije.

4. Sredstvom za dezinfekciju ruku ublažite miris pazuha

Ovo je posebno zgodno kada ste u nevolji. Alkohol iz ovog sredstva će ubiti bakterije koje izazivaju neprijatan miris i brzo će osušiti pazuhe ne ostavljajući mrlje na odjeći.

5. Operite predio iza ušiju

Iza ušiju se nalaze žlezde koje luče sebum, pa kada se sebum pomiješa sa prljavštinom i znojem, može stvoriti neprijatan miris koji zna biti iritantan. Zato je najbolje da svakodnevno perete taj dio kada god ste u prilici, ne samo prilikom tuširanja, prenosi ona.rs.