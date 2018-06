Pet must have komada ovog ljeta

Kad god se približi neka sezona, svaku nedoumicu umiju da riješe modni magazini, odnosno njihovi urednici koji imaju "dojavu" u koje to komade vrijedi investirati.

Jer, niko ne želi da potroši pola svoje plate za neki odjevni komad koji će nositi samo jednu sezonu i poslije odložiti na tavan ili u podrum.

U nastavku pročitajte kojih to pet komada modni urednici smatraju neophodnim za ljetnju sezonu:

Široke haljine od pamuka su kao stvorene za visoke temperature - ne postoji prijatniji materijal, a model ja više nego trendi, slažu se urednici. Uvijek se trudite da izaberete svjetlije boje haljina, jer ćete tako "odbijati" sunce.

Takođe, ovi modeli su vrlo jednostavni za kombinovanje. Dovoljno je samo da ih nadogradite ravnim sandalama ili platformama, torbicom od ratana, zlatnim visećim minđušama i... spremne ste!

Laneni sako i šorc (ili suknja)

Naravno, ljeto je jedinstveno doba kada do maksimuma možemo da izgledamo šik, a to nam posebno može obezbijediti laneni komplet u boji pijeska ili maslinasto zelen koji se sastoji od šorca i sakoa. Majica od svile, patike ili espadrile i diskretni lančići će do maksimuma upotpuniti ovaj look.

Midi haljina tropical printa

Modeli haljine ove dužine će naglasiti ženstvenu notu kod svake dame, a tropical dezen spojiti vas sa prirodnim okruženjem i dašak mora donijeti u grad. Midi se odlično slaže i sa sandalicama na štiklu, ali i sa onim udobnim, ravnim.

Bijele farmerke

Kada govorimo o ljetnjoj sezoni, svakako je važno da imate i dobar par farmerki. Naravno, ljetnja sezona diktira trend bijelog jeansa u kom ćete moći bar na kratko da odolite visokim temperaturama. ELLE vas savjetuje da običan beo jeans osvježite svilenom slip bluzom ili prugastim bodijem na v izrez.

Papuče

Ravne, na blok štiklu - sve dolaze u obzir. Lijepo stilizovane mogu odlično da se slažu sa svakim odjevnim komadom, a preporuka je da ih kombinujete sa širim, kropovanim pantalonama.

(NN/elle.hr)