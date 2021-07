Pet savjeta kako da pripremite kožu prije odlaska na more

Ljetovanje se približilo, a vi niste stigli da pripremite kožu za sunčanje i slanu vodu.

Ipak, još uvijek imate vremena.

Sve što treba da uradite jeste da primjenite ovih pet pravila. Rezultati će biti vidljivi i svi će vam pozavideti na mekoj koži i preplanulom tenu.

Balansirana ishrana

Sunce i so mogu dovesti do perutanja kože. Da biste to izbjegli, potrebno je ovlažiti kožu iznutra sedmicu dana ili dvije prije odlaska na ljetovanje. Da biste kožu nahranili ubacite u svoj dnevni meni korisne biljne masti koje se nalaze u orasima, avokadu i masnim morskim ribama.

Piling

Iako je vaša koža glatka, potrebno je da uradite piling kod kuće. Možete koristiti kafu ili so (tako se koža brzo priprema za morsku vodu). Uradite piling cijelog tijela sedam dana prije odlaska na more.

Solarijum ili sunčanje kod kuće

Sunčanje od 5 minuta u solarijumu nekoliko dana prije odlaska na more je dovoljno da se pripremi koža za sunce na moru. Ukoliko ne volite solarijume, sunčajte se na terasi ili balkonu.

Izbor kreme

Potrebno je da odaberete kreme sa zaštitnim faktorom SPF 50 ukoliko imate svijetlu kožu. Ukoliko je vaša koža tamna i već osunčana možete koristiti kreme sa zaštitnim faktorom SPF 10-15.

Hidratacija

So i sunce isušuju kožu, i neophodna su hidratantna sredstava kako bi koža ostala mlada i elastična. Nabavite losione sa flavonoidima i antioksidantima koje ćete nanijeti na kožu poslije sunčanja ili kreme na bazi aloja vere.

(Ženski magazin)