Pet stvari koje morate znati prije nego što odlučite da ošišate šiške

Šiške se čine kao najbezbolnija promjena kada poželite da promijenite nešto na sebi, a to je najčešće frizura.

Međutim, gotovo uvijek smo u dilemi prije nego što odemo kod frizera ili to sami uradimo kod kuće - ošišati šiške ili ne?

Šiške uvijek izgledaju apsolutno nevjerovatno na poznatim ličnostima, ali to ne znači da će i vama stajati dobro. Ako i dalje želite da preuzmete rizik, pročitajte kojih pet stvari je potrebno da imate na umu prije donošenja konačne odluke.

1. Šiške zahtijevaju redovno održavanje

Ne vjerujte ljudima koji kažu da za održavanje šiški nije potreban nikakav posao, jer to postoji samo u snovima. Bez obzira na oblik šiški ili oblik kose, šiške zahtijevaju mnogo pažnje. Da biste održali njihovu dužinu, moraćete da ih skraćujete na 2 do 3 nedjelje, pa ako ne znate kako da to uradite same, morate redovno da posjećujete frizera. S druge strane, one zahtijevaju mnogo vremena da se slegnu, pa svaki dan morate da ustajete ranije kako biste ih dovele u red, pogotovo ako se odlučite za deblje šiške.

2. Potrebno vam je mnogo vremena i strpljenja

Možete imati dovoljno vremena, ali ošišajte šiške samo ako imate dovoljno strpljenja. Za održavanje potreban vam je dobar fen, odgovarajuće četke, kao i prozvodi za oblikovanje kose. Kada izaberete odgovarajući proizvod, morate da testirate vašu kosu. To je proces pokušaja i grešaka dok ne pronađete jedan metod koji najbolje odgovara kosi.

3. Šiške ponekad izazivaju pojavu akni

Loša vijest je da šiške dodiruju lice i mogu da dovedu do iritacije kože i uzrokuju pojavu akni. Zato ozbiljno treba uzeti u obzir ovaj korak ako imate osetljivu kožu. Ako se ipak odlučite za šiške i pojavljuju se akne, koristite blagi losion za čišćenje lica sa salicilnom kiselinom za njegu kože.

4. Šiške mogu da vam smetaju tokom vježbanja

Možda mogu učiniti da izgledate glamurozno tokom dana, naročito za posebne događaje, ali šiške mogu biti iritirajuće tokom vježbanja. One obično lete u svim pravcima dok trčite ili vježbate i morate naći način da ih uklonite s lica tokom treninga. Naravno, tu su trake za kosu, gumice i šnale, ali imajte na umu da ako koristite trake za kosu postoje velike šanse da ćete pokvariti oblik svojih šiški.

5. Ključno je da znate tačan oblik svog lica

Vrlo je važno da šiške budu u skladu sa oblikom vašeg lica. Ključno je da znate tačan oblik svog lica, a zatim se inspirišete poznatim ličnostima koje trenutno nose šiške. Na primjer, ako imate lice u obliku srca, onda će vam najbolje pristajati šiške sa strane. Ako niste sigurni, uvijek možete preuzeti aplikaciju koja omogućava obradu vaše slike sa različitim frizurama, koja će vam omogućiti da vidite kako ćete izgledati sa šiškama. Takođe se možete konsultovati sa frizerom.

