Pet trikova da vam ruke izgledaju mlađe

Otkrivamo vam 5 trikova da vam ruke izgledaju mlađe - jer se znakovi vremena na njima brzo vide.

Hvatanje, držanje, nođenje, ispiranje, tipkanje - naše ruke imaju puno posla i često ne obraćamo dovoljno pažnje na njih. Znakovi vremena brzo su uočljivi! Zato vam donosimo savjete kako da pravilno njegujete svoje ruke kako bi izgledaje mlađe nego što zapravo jesu.

Zbogom, UV!

Poznato je da UV svjetlo ubrzava starenje kože, a upravo ruke nikada ne štitimo dovoljno od toga. Budući da zaštita od sunca nije potrebna samo prilikom sunčanja, na bazenu ili plaži, ne treba je zaboraviti u svakodnevnom životu – čak ni zimi. U hladnijim godišnjim dobima takođe je prisutno UV zračenje koje uzrokuje staračke pjege i bore. Naime, suprotno onome što naziv sugeriše, staračke pjege ne pojavljuju se s godinama, već radi poremećaja pigmentacije zbog izloženosti UV zrakama.

Pravi odabir boje

U početku bi moglo zvučati čudno, ali boja noktiju takođe može da učini da naše ruke izgledaju starije. Tonovi plavog laka za nokte osiguravaju da vene više privlače pažnju. Zbog toga ruke često izgledaju starije. Lakovi za nokte koji ublažavaju ton kože, poput bež ili ružičastih tonova, bolji su.

Voda je ključna

Ne možemo to dovoljno naglasiti: dovoljna količina tekućine tajna je meke i sjajne kože. I to ne samo iznutra. Čarobne riječi su: krema i piling. Ako imate malo više vremena, možete omekšati ruke u mlakoj vodenoj kupki. To je izvrstan način za sprečavanje nastanka grube kože i lomljivih noktiju, posebno zimi.

Njega noktiju

Kad smo već kod noktiju: ne treba zanemariti njegu. Dobro njegovani nokti odmah učine da ruke izgledaju mlađe. Obratiti pažnju na male stvari pola je uspjeha. Stoga zanoktice njegujte maslinovim uljem. Takođe je bolje da turpijom skratite nokte, nego da ih nosite dugačke i lomljive.

Dvostruka zaštita

Rukavice bi trebale biti novi omiljeni accessoires za kućne poslove. Bilo za čišćenje ili pranje, štite ruke i nokte od hemikalija i drugih sastojaka koji isušuju kožu. Rukavice takođe nude dodatnu zaštitu od UV zraka pri radu u vrtu. Naše ruke biće nam zahvalne, a mi ćemo se veseliti što ćemo godinama imati mladenačku kožu.

(miss7.24sata.hr)