Počela Nedjelja mode u Parizu - pod maskama

Poslije tri nedjelje modnih događaja u Njujorku, Londonu i Milanu, došao je red i na Nedjelju mode u Parizu. Tokom septembra, koji se smatra mjesecom mode u svijetu, u pomenutim gradovima predstavljeni su modeli kolekcije proljeće-ljeto 2021.

U Njujorku i Londonu, dizajneri su se oslanjali na moć tehnologije i dijelili su svoje kolekcije sa svijetom, favorizujući prezentacije uživo i unaprijed snimljene video-zapise umjesto šetnji po pisti, zbog propisanih epidemijskih mjera.

Paris Fashion Week, the last of the "big four," begins today following three weeks of unprecedented fashion events in New York, London and Milan as the global pandemic wears on. https://t.co/InWjJKNzAv