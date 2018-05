Pocijepane farmerke svi vole, ali ljeti je ovaj trend opasan

Moda nas nekada može i skupo koštati. Godinama omiljeni trend, nošenje pocijepanih i razderanih farmerki je ljeti posebno opasan. Ovo su iskustva djevojaka koje su bez zaštite nosile ovakve pantalone.

Kako prenosi portal "Metro" pocijepane farmerke iako o tome niko ne razmišlja ljeti treba da nosite sa zaštitnim faktorom - koža koja viri je izložena suncu i treba da je namažete. Ukoliko to ne uradite mogu da se jave tragovi i opekotine.

U blažem slučaju imaćete vidljivu razliku na nogama koju kad promijenite model odjeće nećete lako sakriti.

A ako ste bili malo duže na suncu, možete lako da "zaradite" i opekotine.

Naime, ti pocijepani dijelovi jednostavno ne štite kožu od sunca.

don't sit in the sun with ripped jeans on pic.twitter.com/hGCaVrQVem