Pogledajte djevojke koje se takmiče za Miss BiH

​Dok djevojke odbrojavaju dane do finala i vrše svoje posljednje pripreme, krenulo je i glasanje za Miss Televoting BiH, a mi vam ovim putem donosimo i fotografije 22 djevojke za koje možete glasati i koje ćemo gledati u finalnom izboru 13. oktobra.

Svaka od djevojaka ima i svoj broj, te možete birajući te brojeve glasati za svoju favoritkinju.

"Glasanje je vrlo jednostavno, putem svih fiksnih i mobilnih mreža u BiH i to tako što se bira jedinstveni broj 096 840 8-- i redni broj kandidatkinje od 01 do 22. Brojevi za glasanje su otvoreni sve do kraja finalnog izbora Miss BiH 13.10. u direktnom TV prijenosu na FTV", pojasnili su iz agencije ABC Models Mgmt Internatonal.

Djevojka koja bude imala najveći broj poziva direktno ulazi u finale top 12 finalistica i osvaja lentu Miss Televoting BiH 2019.