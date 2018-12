Povratak pelerine i ponča

Nekada odjeća hodočasnika, vitezova, bogatih i moćnih Evropljana, vojnika i medicinara, mađioničara, omiljenog detektiva Šerloka Holmsa, pelerina je odavno postala izbor žena koje teže eleganciji i ekstravaganciji. Ove sezone potraga za pravim komadom ovog odjevnog predmeta koji je nadživio vijekove uveliko im je olakšana, jer su ga mnogi modni dizajneri osavremenili i uvrstili u svoje nove kolekcije.

Ogrtač s prorezima za ruke je praktičan, ukoliko je postavljen krznom ili vunenim štofom, može da parira svakoj bundi, a ako je izrađen od vodootpornog materijala, štiti od kiše. Svojoj vlasnici daje slobodu pokreta, dozu mistike, romantičan je, otmjen... Uglavnom je zvonastog kroja, a može da se nosi uz sve - tokom dana uz pantalone i košulje, uveče uz elegantne haljine. Ove zime moderne su jednobojne, dvobojne, karirane, izrađene od trikotaže, štrikane, kratke, veoma duge.

Krojevi

To mogu biti modeli od brušene kože, vune ili krzna. Krojevi su razni, možete birati pelerine s kapuljačom ili pak vezane u struku. Mnoge zanima uz šta kombinovati pelerinu ili pončo, trebaju li to nužno biti farmerke. Pelerine možete nositi i uz uske farmerke i na haljinu. Ako je kroj kraći, trebaće vam torba s kratkim ručkama, ako ste se pak odlučili za vunenu pelerinu, obucite je preko lepršave haljine ili mini suknje. Čizme s vezicama ili torbe s resama uz pelerinu nepogrešivo pristaju, bez obzira na to što zvuči predvidljivo, dobro izgleda, a to je ipak najvažnije.

Pončo

Kreatori su akcenat stavili i na latinoameričku varijantu ovog odjevnog predmeta, takozvani pončo, koji se navlači preko glave. Za razliku od pelerine, koja se zakopčava uz pomoć dugmadi, ukrasne igle, rajsferšlusa ili kožnih traka i samim tim je pogodna i za glamurozne događaje, pončo je više namijenjen djevojkama u pokretu, koje vole nonšalantnije odijevanje.