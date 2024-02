Povremeni post će brzo istopiti kilograme

Povremeni post je sve popularniji način da pokušate da izgubite težinu preskakanjem obroka, a istraživači sa Univerziteta Južne Danske i Univerziteta Vageningen u Holandiji sumirali su postojeće znanje o praksi posta.

"Tokom godina prikupljeno je mnogo podataka koji pokrivaju više aspekata kako povremeni post utiče na tijelo. Jedan od ključnih zaključaka je da se povremeni post mora kombinovati sa upravljanjem kalorijama da bi bilo kakav gubitak težine bio vidljiv. Smanjenje ukupnih kalorija čini razliku, a ne duge pauze između obroka. Kada postite povremeno, i dalje važi osnovno pravilo da treba da unosimo manje kalorija nego što sagorijevamo ako želimo da smršamo“, kaže molekularni biolog Filip Rupert sa Univerziteta Južne Danske, prenosi portal NajŽena Alo.

Kako kažu istraživači, povremeni post ne daje "besplatnu propusnicu" da jedete neograničene količine hrane.

"To je osnovna fiziologija, a post to ne može da promijeni. Pregled je pokrio mnogo toga, posmatrajući efekte koje povremeni post ima na molekularnom nivou. Ovo uključuje oslobađanje razgradnje tjelesnih zaliha masnih kiselina za energiju i ketogenezu, kada visoke stope razgradnje ovih masnih kiselina uzrokuju da jetra proizvodi ketone", kaže Rupert, i dodaje da je to i sam doživio dok je postio.

Kako kaže, naučnici za sada nisu sigurni zašto se to dešava, ali jedna od mogućnosti je da ketoni efikasnije snabdevaju mozak energijom.

"Mozak se hrani ketonima tokom posta. Možda zato možete doživeti ovu jasnoću", kaže on.

Napominje da postoje različiti pristupi povremenom postu, pri čemu neki ljudi ne jedu tokom određenih sati u danu, a drugi ne jedu tokom određenih dana u sedmici.

"I istraživački tim ukazuje na brojne zdravstvene prednosti posta osim gubitka težine koje su prijavljene, uključujući niži krvni pritisak. Ono što je jasno jeste da svako različito reaguje na post i važno je da se konsultujete sa ljekarom ako razmišljate o smanjenju unosa hrane. Postoje mnoge zdravstvene prednosti povremenog posta, ali sam post ne dovodi do značajnog gubitka težine“, kaže Rupert.

