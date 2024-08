Pravi savjeti kako da odaberete idealnu masku za vaše lice

Bilo da ste već uvrstili u svoju rutinu ili tek planirate, stavljanje maski na lice je za dame poseban čin i trenutak ugađanja sebi. Mnogima će možda djelovati glupo i da zapravo one ne mogu toliko uspješno da nam pomognu, ali zaista mogu da daju prelijepe rezultate.

Ipak, trebalo bi da znate da nisu sve maske iste.

Kako funkcionišu maske za lice?

Ako želite da uključite maske za lice u svoju rutinu njege kože, imate mnogo izbora. Šta vam najbolje odgovara, zavisi od vaše kože i preferencija. Ako imate specifične probleme sa kožom, možda bi trebalo da posjetite dermatologa.

Kako odabrati najbolju masku za lice?

Vrsta maske za lice koju odaberete treba da zavisi od vaših ciljeva njege kože, tipa kože i kvaliteta proizvoda. Evo nekoliko savjeta za odabir prave maske za lice za vašu kožu.

Razmotrite šta vam treba

Maske za lice su jedan od najpopularnijih načina za osvježavanje kože. Počnite da razmišljate o vrsti maske koju biste voljeli. Da li želite onu koja je jednostavna za korišćenje? Da li je intenzitet rezultata važniji od pogodnosti? Postoji nekoliko vrsta maski koje možete izabrati:

Sheet maske

Omiljene zbog lakoće upotrebe, maske su često hidratantne i prepune antioksidansa. Da biste uživali u iskustvu hlađenja i pojačali umirujući efekat maske, stavite je u frižider. Sheet maske se obično jednostavno nanose i lako se uklanjaju.

Piling maske

Ovo su maske koje se odljepljuju pružaju intenzivno čišćenje sa manje nereda od tradicionalne maske od gline. Piling maske se nanose na kožu, ostave neko vrijeme, a zatim se nježno skinu. Pokazalo se da ova opcija za bolje vlaži kožu od tradicionalnog losiona.

Glinene maske

Maske napravljene od gline, sumpora ili blata mogu ponuditi mnogo prednosti za njegu kože. Savršene su za upijanje viška ulja i prljavštine. Ove vrste maski minimiziraju nečistoće.

Hidrogelovi

Hidrogelovi su napravljeni od gustog gela koji daje intenzivne sastojke. Pogodni su za predjele oko očiju jer mogu poboljšati hidrataciju, posebno u kombinaciji sa peptidom kolagena.

Čitanje sastava maske

Sljedeći korak u odabiru savršene maske za lice je pronalaženje najboljih sastojaka za vaš tip kože. Uvijek treba da tražite proizvode koji su hipoalergeni, bez mirisa, bez boja i bez parabena. Kada pronađete čistu liniju proizvoda, odlučite o ciljevima njege kože, onda izaberite proizvod koji vam može pomoći u tome.

Suva koža

Ako imate suvu kožu, najbolji sastojak za traženje je hijaluronska kiselina. Hijaluronska kiselina može da vlaži i podmlađuje kožu.

Starenje kože

Ako primijetite više finih linija i bora, ili čak hiperpigmentaciju od sunca, potražite masku koja sadrži vitamin C. On je dobro poznat po sposobnosti da pojačava kolagen i pomaže u zaštiti od oštećenja od sunca. Korišćenje maske sa vitaminom C kao aktivnim sastojkom može vam pomoći da dobijete mladalački sjaj.

Koža sklona aknama

Ako želite da se borite protiv akni ili fleka, izaberite masku koja koristi salicilnu kiselinu kao aktivni sastojak. Salicilna kiselina smiruje iritaciju i može blokirati stvaranje novih akni. To ga čini savršenim za maske za liječenje akni.

Koža sklona crvenilu

Maske koje sadrže niacinamid mogu biti vaše tajno oružje kada je u pitanju umirivanje rozacee ili crvenila. Studije pokazuju da je niacinamid dobar alat za minimiziranje crvenila i mrlja, zajedno sa finim linijama i hiperpigmentacijom.

Tamne mrlje ili pigmentacija

Sa svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, kojična kiselina može pomoći u smanjenju pojave tamnih fleka i pigmentacije. Ako želite da smanjite oštećenja od sunca ili umirite hiperpigmentaciju, potražite masku koja sadrži kojičnu kiselinu ili soju.

Potražite jeftine proizvode

Širok spektar maski je dostupan u slobodnoj prodaji kako bi odgovarali budžetima svake veličine. Međutim, najskuplje maske nisu uvijek najbolja opcija.

Umjesto da tražite najsjajniju ili najskuplju masku, fokusirajte se na svoje specifične potrebe za njegom kože. Čak i ako ste čuli da drugi hvale određeni brend, pogledajte sastojke. Šanse su da možete pronaći sličan proizvod za manje novca u lokalnoj apoteci.

Uradite probnu vožnju

Prije nego što upotrijebite bilo koji novi proizvod u rutinu njege kože, uvijek koristite test. Najbolje je da budete sigurni da vaša koža ne reaguje negativno na novu masku, prenosi Ona.

