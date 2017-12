Praznično sniženje do 30% u Alma Ras buticima

U periodu kada je praznično raspoloženje svuda oko nas, stigao nam je i tradicionalni decembarski Shopping Fest u svim Alma Ras i Manners buticima.

Svake sedmice kupce očekuje sedmična ponuda sa posebno pripremljenim asortimanom po sniženim cijenama do 30%.

Prilikom kupovine, ne morate da brinete o poklon pakovanju, jer vas očekuju, pažljivo pripremljene, ukrasne kutije.

Specijalno novogodišnje izdanje, brendova Alma Ras i Manners, popularna linija Happy ove godine dolazi nam sa motivima "Sky is the limit" i "Happy New Year". Modeli ove linije zasigurno su "Must-Have" komadi savremene porodice.

Pomno odabrane kombinacije boja, dezeni i motivi zadovoljiće sve ukuse, svih uzrasta. Pripadnice nježnijeg spola uživaće u atraktivnom donjem rublju, crvene boje, dok moderne muškarce, koji idu ukorak s trendovima, očekuju bokserice sa brendiranom gumom karo dezena.

Pored Alma Ras Shopping Festivala koji će trajati cijeli mjesec, svi ste pozvani da se pridružite nezaboravnom prednovogodišnjem pidžama party-u, a datum održavanja pratite na oficijelnim FB stranicama Alma Ras i Manners:

www.facebook.com/alma.ras.dodir.koji.volim i

www.facebook.com/manners.man.in.motion

Kupovina za vrijeme Pidžama party-ja je nezaboravna jer vas očekuje specijalna ponuda i to sve uz ugodnu atmosferu prilikom kupovine. Nemojte se iznenaditi, kada vas prodajno osoblje dočeka, u njima najdražim, pidžamama.