Preparati koje dermatolozi nikada ne bi stavili na svoje lice

Niko ne zna više o koži od njih, od onoga što je najbolje, ali i najgore za kožu.

Saznajte koji se preparati nalaze na crnoj listi dermatologa jer njihovi sastojci izazivaju veću štetu nego korist:

1. Proizvodi sa vještačkim mirisom

Na sastavu preparata je označeno samo kao miris (fragrance), ali vještački mirisi mogu prouzrokovati iritaciju kože i imati nuspojave zbog aditiva koje sadrže (poput ftalata). Zbog ovoga, dermatolozi izbjegavaju kozmetiku sa vještačkim mirisima i umjesto toga biraju onu sa eteričnim uljima i biljnim ekstraktima jer ne samo da su sigurniji, već imaju i blagotvorne učinke za kožu.

2. Proizvodi sa alkoholom

Imamo vest za vas: alkohol je sastojak većine kozmetičkih proizvoda – kako onih za njegu kose, tako i parfema, ali i onih za njegu kože. Zapravo, baš on može biti uzrok zbog kojeg vam je koža suha, peruta se i izgleda sivkasto. Zato morate paziti kako ćete popraviti štetu na koži pa bi bilo dobro da koristite serume i hidratantne kreme sa sastojcima koji će poništiti djelovanje alkohola iz preparata. Potražite kozmetiku koja sadrži antioksidanse, ceramide, peptide, hijaluronsku kiselinu…

3. Preparati sa limunovim uljem

Nisu svi prirodni sastojci dobri za svaku kožu. Dermatolozi ne vole koristiti preparate sa limunovim uljem jer može jako iritirati kožu, a kad se izloži suncu, može izazvati snažne reakcije, a podstaći i stvaranje hiperpigmentacije.

4. Uradi sama serumi sa vitaminom C

Mnoge blogerke su se hvalile kućnim serumom s vitaminom C koji bi pravile od izmrvljene tablete ovog moćnog vitamina, ali najveći problem je što ovakav oblik vitamina C teško penetrira u kožu. Vitamin C je dokazano sjajan za kožu jer potiče proizvodnju kolagena, ali samo ako je u formuli koja će ga dovesti do stanica kože. Ako nanosite tabletu vitamina C na kožu, ona neće prodrijeti u dublje slojeve već će ostati na površini kože i iritirati je pošto vitamin C brzo oksidira i umjesto da koristi, praviće štetu na koži.

5. Sredstva za samopotamnjivanje

Oni stvaraju hemijsku reakciju u koži za koju se još ne zna kakve ima dugoročne posljedice. Zato bi bilo najlepše prigrliti prirodnu boju svog tena i eventualno, za neke važnije događaje, nanijeti neki puder ili bronzer na kritična mjesta. (B92)