Probudite kožu iz zimskog sna

Proljetna sezona je stigla i spremni smo za beauty novitete koje su nam kozmetičke kuće pripremile. Ali za početak sezonske transformacije (a ujedno i pripreme za ljeto) potrebno je krenuti od početka. Dakle prije nabavke nove kozmetike potrebno je boriti se protiv suhe kože lica i tijela. Nakon zimske hibernacije kožu treba probuditi.

Redovan piling kože

Tokom zime, proces obnove kože se usporava, a povećane pore postaju primjetnije. Uklonite mrtve ćelije i normalizujte ćelijsko disanje na dva načina: pilingom i mehaničkom eksfoliacijom. Za kožu lica bolje je koristiti kisele formulacije i pilinge, jer oni imaju pozitivan učinak na tretman akni i borbu protiv masne kože. Za tijelo se preporučuje postupak pilinga dva do tri puta sedmično tokom tuširanja ili neposredno poslije kupanja.

Četka za masažu

Ako nemate vremena da posjetite specijaliste, kupite posebnu četku za masažu kože tijela. Pomaže povećanju cirkulacije krvi, proizvodnji kolagena i elastina, kao i uklanjanju viška tečnosti. Redovna upotreba smanjuje celulit i smanjuje rizik od proširenih vena.

Odabir prave kreme za tijelo

Jače i masnije kreme su dobre kada postoji potreba za bogatom ishranom, ali u proljeće mogu da izazovu nelagodnost i začepe pore. Vrijeme je da se ulje za tijelo promijeni za kremu ili čak losion ako sebe smatrate vlasnicom kombinovane ili masne kože. Pobrinite se da kreme sadrže hijaluronsku kiselinu i ulje šipka.

Serumi sa vitaminom C

Askorbinska kiselina je jedan od najefikasnijih "poboljšivača" kože lica i tijela. Pobjeđuje pigmentne mrlje, izjednačava ton i ublažava upalu. To je i najjači antioksidans koji usporava proces starenja ćelija kože. Vitamin C povećava aktivnost drugih proizvoda za njegu, jer stvara zaštitnu lipidnu barijeru. Pri izboru odgovarajućeg kozmetičkog proizvoda, obratite pažnju ne samo na serume, već i na ampule – vitamin C je stabilan samo u vodenoj ili gel podlozi.

Tuširanje i pranje kockama leda

Temperaturne razlike su odličan način da se ojačaju krvni sudovi kože, da se dobije elastična i zdrava koža. Potrebno je postepeno naviknuti se na određenu temperaturu vode, a zatim povećavati temperaturnu razliku između tople i hladne vode. Kupanje i umivanje ledom se najbolje obavlja jednom dnevno, nakon zamrzavanja biljnih ekstrakata od origana, kamilice, žalfije ili lavande u kalupima za led.