Procurile prve fotografije najskupljih cipela na svijetu

Prelijepe cipele će danas biti predstavljene u čuvenom hotelu Burdž el Arab u Dubaiju, a biće dostupne samo za 50 zvanica koji imaju više nula na svom bankovnom računu.

Najskuplje cipele na svijetu pod nazivom Strastveni dijamant (The Passion Diamond) će biti stavljene na prodaju danas, a njihova cijena iznosi nevjerovatnih 13 miliona funti.

Svjetlucave stileto štikle su napravljene od zlata i dijamanata, te zbog samog materijala od kojeg su izrađene smatraju se zaista posebnim asesoarom, kakav nikada do sada nismo mogli da vidimo.

The world's most expensive pair of shoes - made from gold and covered in diamonds - is going on sale in Dubai for £13 million. #HeartNews pic.twitter.com/qeVihQEevP