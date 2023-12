Prodata najskuplja Luj Viton torba na svijetu u obliku bundeve

Svijet mode malo koga šokira i ostavlja u nevjerici. Ali, sada se desio jedan presedan i mnogi su ipak ostali na ovu vijest otvorenih usta - a to je da je jedan model Luj Viton torbe prodat na aukciji za 44.100 dolara. To je najskuplje prodata torba ovog brenda do sada, a model je veoma neobičan.

Poznato je da je Luj Viton statusni simbol i modna marka koja se prodaje po paprenim cijenama, ali je ovaj iznos čak i predstavnike kompanije iznenadio. Takođe, iako bi na prvi mah pomislili da je u pitanju neki starinski komad, ili jedinstvena modna izvedba optočena rijetkim dijamantima, naprotiv. U ovom slučaju, obe ove pretpostavke bi bile pogrešne, jer dizajnerska torba prodata za najviši iznos je u obliku žute bundeve, pišu strani modni magazini.

U pitanju je kratka proizvodna serija, izrađena od crne i žute kože, a napravljena u saradnji sa japanskom umjetnicom i legendom Jajoi Kasuma (94), čija je ljubav prema tačkama stvorila svijet inspiracije i za modni i za umjetnički svijet.

Šef odjeljenja prodaje, Pejdž Rubin, rekla je da je torba "pogodila i lojalne kolekcionare umjetnosti iz Kristija" pa je zato postigla takav uspjeh, a aukcijska kuća je dostigla nevjerovatan rezultat sa "Kasuma bundevom".

Inače, torba koja je prodata na aukciji je učetvorostručila svoju početnu cijenu postavljajući novi svjetski rekord ne samo za model već i za bilo koju Luj Viton torbu, prenosi Politikin magazin.

