Prozirne pantalone, novi su modni hit koji je izašao na stranicama ASOS-a, globalne modne trgovine, prenosi Unilad.

Navode da su ovim pantalonama nadmašili svoju najnoviju ponudu, a one su se našle na ponudi The Flounce kompanije iz Londona.

''Ove pantalone koje idu do gležnjeva se ne razlikuju od zastora za tuširanje, no njen izgled nije jeftin, košta 80 dolara. No unatoč izgledu i cijeni već se prodao u australijskoj veličini 4''.