Riješite problem suvih i ispucalih peta uz ova prirodna rješenja

Do pucanja peta dolazi zbog nedovoljno njege, ali i zbog načina hodanja i odabira obuće.

Pošto su pete tokom ljetnjih dana najviše vidljive u obući poput otvorenih sandala i japanki, vrlo je bitno da izgledaju njegovano, a ovih nekoliko domaćih recepata će vam sigurno pomoći u rješavanju ovog problema.

1. Limun

Limun je odlično sredstvo za uklanjanje grube kože sa peta zbog njegove jake kiseline.

Iscijedite jedan ili dva limuna (u zavisnosti od veličine zadebljanja) i pomiješajte sok s vodom. Dovoljno da potopite cijela stopala. Držite ih potopljene oko 15 minuta. Noge isperite mlakom vodom i tapkajući, uz pomoć peškira ih osušite.

2. Banane

Pored limuna, i banane su voće koje uspješno liječi suvu i ispucalu kožu na petama.

Jednu bananu ispasirajte i tako glatku smjesu namažite na pete. Pustite da odstoji 15 minuta, a zatim isperite mlakom vodom. Nakon ispiranja, potopite stopala u hladnu vodu na dva minuta. Ovu masku na pete nanosite svakodnevno, nekoliko nedjelja i vrlo brzo ćete videti rezultate.

3. Pirinčano brašno

Vjerovatno niste znali do sada da se pirinčano brašno takođe koristi za tretmane na stopalima, kada je u pitanju gruba koža. S posebnim sastojcima, dobićete odličan piling i hranljivu masku koja će skinuti mrtve ćelije i dati vašim stopalima mekoću i sjaj.

Pomiješajte jabukovo sirće, med i pirinčano brašno i miješajte dok se sve ne sjedini i dok ne dobijete neku vrstu paste. Prije nanošenja smjese, potopite stopala u toplu vodu na 10 minuta, a zatim u debelom sloju nanesite dobijenu smjesu i nježno (ali dobro) ih utrljajte u pete. Isperite toplom vodom.

4. Med

Med se, pored svojih višestrukih funkcija, koristi i kao odličan preparat za njegu stopala.

Jednostavno pomiješajte 3 kašike meda sa toplom vodom i u to potopite stopala na 20 minuta. Dobar rezultat i mekane pete su zagarantovane.

5. Glicerin i ružina vodica

Glicerin, kao što i same znate, ima velika pozitivna dejstva na kožu, a u kombinaciji s ružinom vodicom je prava bomba za pete. Ružina vodica je bogata vitaminima A, C, D i E koji obnavljaju kožu, dok glicerin omekšava kožu. Ova mešavina ima antibakterijska svojstva, pa je odlična i ako imate neprijatan miris nogu ili problem s gljivicama.

Ovaj miks stavite na stopala prije odlaska na spavanje i preko navucite čarape. Ujutru će stopala biti potpuno oporavljena. Ružinu vodicu možete kupiti u apotekama, ali ako više volite da je sami napravite, donosimo recept i za to:

Sastojci:

2 ruže, odnosno njihove latice

2 šolje ključale vode

1 cjediljka

1 velika čista staklena posuda sa poklopcem

Priprema:

Sa ruža skinite latice i operite ih, a zatim ih stavite u manju šerpu. Preko njih sipajte dvije šolje prokuvane vode i ostavite da odstoji dok se voda ne ohladi do sobne temperature. Procijedite vodu sa cjediljkom u staklenu posudu koju ste pripremili i to je to, piše Ženski magazin.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.