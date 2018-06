Rođena Sarajka u borbi za mis Holandije

Odlučila sam ove godine da pokušam da osvojim titulu mis Holandije za mis svijeta 2018, jer bih ovim putem mogla da se bavim projektima na globalnom nivou, kazala je Kanita Karišik, dvadesettrogodišnja Sarajka s adresom u Holandiji, koja je jedna od šesnaest najljepših djevojaka Holandije, koje će se 10. juna takmičiti za titulu mis Holandije za mis svijeta.

Ona je u razgovoru za "Nezavisne" napomenula da je njen san da pomogne djeci i odraslim osobama u prevenciji karijesa i parodontnih bolesti u siromašnim državama. Nada se pobjedi, kao svaka finalistkinja, ali smatra da će najbolja i najkompletnija pobijediti.

Karišikova je prije tri godine pobijedila na izboru Miss Beauty of the Netherlands, te napominje da nije planirala da se ponovo takmiči na izboru za mis, jer je vrlo naporno kombinovati fakultet i ovo takmičenje.

Ona je student na Stomatološkom fakultetu u Amsterdamu (ACTA), za koji kaže da je veoma ponosna da ima privilegiju da studira na istom.

"Fakultet na kojem sam student zauzima osmo mjesto najboljih stomatoloških fakulteta u svijetu (Based on the QS World University Rankings by Subject 2017), ispred njega je, na primjer, američki 'Harvard'. Posvećena sam njemu jer znam koliko je teško upisati ga", kazala je ona.

Prema njenim riječima, Izbor mis svijeta, koji je najstariji izbor na svijetu, se razlikuje od svih ostalih izbora zato što fizički izgled ne igra glavnu ulogu, već se traži prirodna, inteligentna i harizmatična djevojka, koja ima puno odlika kao što su na primjer talenat, komunikacija i sport.

"Miss World ima pet rundi: top model, beauty with a purpose, sport i talenat. To znači da se gledaju sve pojedinačne kvalitete i daju se pojedinačno bodovi. Dodala bih da je organizacija Miss Worlda izbacila rundu kupaćeg kostima 2015. godine, jer, kako kažu, nije bitno da li žena ima kilogram više ili manje, i to se meni jako dopada jer su u današnje vrijeme ljudi preopterećeni 'savršenim izgledom'", smatra Karišikova.

Priznaje da je za sve države bivše Jugoslavije, a posebno za grad Sarajevo, vežu velike emocije, te da najviše voli bosanski humor, prirodnost naroda i gostoprimstvo.